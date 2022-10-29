После очередных взрывов оккупационные власти полуострова закрыли доступ ко всем камерам видеонаблюдения. Там подчеркнули, что трансляции будут доступны только МВД, спецслужбам и сотрудникам "Безопасного города". Об этом пишут росСМИ.

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Оккупационные власти запретили местным снимать видео взрывов

Оккупационные власти отметили, что "отдельные видеофрагменты дают возможность противнику выявлять системы обороны города". Вебкамеры в городе будут отключены для общего доступа.

Местный гауляйтер Михаил Разводжаев сказал, что ограничение будет действовать, пока не отменят средний уровень реагирования, введенный ранее в Крыму.

Также пропагандистские СМИ сообщили, что в Севастополе запретили снимать работу ПВО и другие видео, которые помогут украинским военным. Если местные нарушат этот запрет, то с ними будут работать российские спецслужбы.

Развожаев пообещал привлечь к уголовной ответственности всех севастопольцев, снявших и выложивших в сеть работу систем ПВО 29 октября.

Как отреагировали в Украине

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк иронически прокомментировал соответствующее заявление оккупационных властей полуострова. Он посоветовал захватчикам выключить камеры видеонаблюдения везде.

Не паникуйте. Просто выключайте камеры не только в Севастополе, но и всюду на оккупированной территории. После "негативного наступления" к границам-1991 скажете своей z-пастве, что "выиграли" войну. А "Черноморский флот" просто всплыл...

– отметил Подоляк.

Взрывы в Севастополе: что известно

Неспокойно в Севастополе было с самого утра. Местные услышали звуки мощных взрывов, а затем местные паблики сообщили об атаках беспилотниками бухты.

Однако оккупационные власти уверяют местных, что у них "все под контролем", мол, ни один объект не пострадал.

Вскоре Развожаев сообщил, что все БПЛА, которыми атаковали город, якобы удалось сбить силам ПВО. Более того, они еще и смогли уничтожить беспилотный наводчик на цели.

Однако в Украине думают по-другому. Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что по разным данным, взрывами повреждены несколько кораблей Черноморского флота России. Вероятно, среди них есть "Адмирал Макаров", ставший флагманом после потери россиянами "Москвы". Заметим, что эта информация требует проверки.

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