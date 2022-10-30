Глава мінсільгоспу Росії Дмитро Патрушев заявив, мовляв, Росія готова забезпечити світ продовольством та доставити зерно в найбідніші країни. Нібито в найближчі 4 місяці агресор може безкоштовно поставити до 500 тисяч тонн зерна.

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Втілювати це збираються за участю Туреччини. Патрушеву привиднілось, нібито зернова угода посилила проблеми країн, які потребують зерна, бо судна з України, переважно, прямували через Європу.

Голодний піар Росії та продовольча зброя

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що обіцяні 500 тисяч зерна, швидше за все, вкрадені з України. Він назвав це голодним піаром, оскільки Росія блокує в кілька разів більше продовольства.

Голодний піар...Зруйнувавши зерновий коридор, Росія блокує 2 мільйони тонн зерна для Алжиру, Ємену, В'єтнаму, Бангладеш та інших,

– пояснив дипломат.

Президент США Джо Байден наголосив, що рішення Росії призупинити участь в зерновій угоді – обурливе. Речниця Ради національної безпеки Едрієн Уотсон додала, такий крок є застосуванням "продовольчої зброї"

Вона зазначила, будь-які розмови Росії про зрив угоди є заявою про те, що люди в усьому світі повинні платити більше за їжу або голодувати.

Що цьому передувало

У Росії 29 жовтня заявили, що припиняють участь у зерновій угоді. Як привід взяли вибухи у Севастополі, у яких Москва звинувачує Україну та Велику Британію.

Кулеба зазначив, що Україна попереджала про плани Росії зірвати Чорноморську зернову ініціативу.

Президент Володимир Зеленський також відзначив, що це не сьогоднішнє рішення. Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні, коли заблокувала рух суден з нашим продовольством.

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