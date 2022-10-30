Глава мінсільгоспу Росії Дмитро Патрушев заявив, мовляв, Росія готова забезпечити світ продовольством та доставити зерно в найбідніші країни. Нібито в найближчі 4 місяці агресор може безкоштовно поставити до 500 тисяч тонн зерна.
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Втілювати це збираються за участю Туреччини. Патрушеву привиднілось, нібито зернова угода посилила проблеми країн, які потребують зерна, бо судна з України, переважно, прямували через Європу.
Голодний піар Росії та продовольча зброя
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що обіцяні 500 тисяч зерна, швидше за все, вкрадені з України. Він назвав це голодним піаром, оскільки Росія блокує в кілька разів більше продовольства.
Голодний піар...Зруйнувавши зерновий коридор, Росія блокує 2 мільйони тонн зерна для Алжиру, Ємену, В'єтнаму, Бангладеш та інших,
– пояснив дипломат.
Президент США Джо Байден наголосив, що рішення Росії призупинити участь в зерновій угоді – обурливе. Речниця Ради національної безпеки Едрієн Уотсон додала, такий крок є застосуванням "продовольчої зброї"
Вона зазначила, будь-які розмови Росії про зрив угоди є заявою про те, що люди в усьому світі повинні платити більше за їжу або голодувати.
Що цьому передувало
- У Росії 29 жовтня заявили, що припиняють участь у зерновій угоді. Як привід взяли вибухи у Севастополі, у яких Москва звинувачує Україну та Велику Британію.
- Кулеба зазначив, що Україна попереджала про плани Росії зірвати Чорноморську зернову ініціативу.
- Президент Володимир Зеленський також відзначив, що це не сьогоднішнє рішення. Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні, коли заблокувала рух суден з нашим продовольством.
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