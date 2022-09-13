В Кабмине, 13 сентября, был одобрен проект Государственного бюджета на 2023 год, по данным которого ВВП Украины вырастет в следующем году.

Интересно Кабмин одобрил проект госбюджета на 2023 год: предварительные основные показатели

Каким будет ВВП

Как сообщает народный депутат Ярослав Железняк, прогнозируемый ВВП заложен на 6371,3 миллиарда гривен.

К слову, рост ВВП произойдет на +2,5% по отношению к 2022 году (где прогнозируемое падение -33,1%). А инфляция, как сообщали ранее, составит более 30%.

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Дефицит бюджета в 2023 году

Дефицит госбюджета составит 20% от ВВП, а это 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год.

Ежемесячный дефицит бюджета на следующий год мы оцениваем более чем в 3 миллиарда долларов. Уже сейчас более трети бюджета помогают нам финансировать международные союзники. Со своей стороны, мы прилагаем максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году. И мы точно не можем себе позволить дополнительные нецелевые расходы,

– сказал премьер-министр Денис Шмигаль.

Приоритеты бюджета-2023

Главным приоритетом является оборона и безопасность Украины. На это планируется направить 1 триллион 136 миллиардов гривен. Это почти половина всего бюджета. Это, в частности:

зарплаты военных;

обеспечение армии;

ремонты и закупки техники и оружия и т.д.

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