Що гальмує зростання світової економіки

Говорячи про погіршення перспектив світової економіки, МВФ спирається на постійне погіршення в опитуваннях менеджерів в останні місяці. У Фонді зауважують, що динаміка викликана рядом факторів.

Читайте також США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою

Посиленням грошово-кредитної політики для подолання інфляції.

Слабким зростанням в Китаї.

Тривалими перебоями в поставках та загрози продовольчій безпеці внаслідок російської агресії.

Останні опитування менеджерів, завдяки яким вимірюють виробничу активність і активність у сфері послуг, сигналізують про слабкість у більшості найбільших економік G20. Економічна активність скорочується, а інфляція залишається стабільно високою.

Також у Фонді зауважили, що поточне політичне середовище є "незвично невизначеним".

Виклики, з якими стикається світова економіка, величезні, і ослаблення економічних показників вказує на подальші проблеми, які чекають попереду,

– заявили у МВФ.

Зверніть увагу! Минулого місяця МВФ знизив прогноз зростання світової економіки (ВВП) на 2023 рік з 2,9% до 2,7%.

Енергетична криза

У МВФ вважають, що поглиблення енергетичної кризи в Європі завдасть серйозної шкоди економічному зростанню і підвищить інфляцію. Разом з тим тривала висока інфляція може призвести до більш значного, ніж очікувалося, підвищення облікових ставок і подальшого посилення світових фінансових умов. Це також збільшує ризики боргової кризи для вразливих економік.

Інфляція в Аргентині наближається до 100% через це реальна заробітна плата в країні серйозно відстає від темпів зростання цін.

Інфляція сколихнула й одну з найстабільніших та заможніших країн – Швейцарію. Там зафіксували найбільший спад рівня реальної заробітної плати за останні 80 років. Детальніше – читайте тут.

Інфляція в США сягнула близько 8%.

Що стосується України, то за результатами жовтня споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 26,6% (із 24,6% у вересні). У місячному вимірі ціни зросли на 2,5% .

Нагадаємо! Інфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці, пояснюють в НБУ. Зауважте, що чим вищий рівень її рівень в країні – тим більшу загрозу він несе для економіки. Для країн з розвиненою економікою під ціновою стабільністю вважають інфляцію на рівні 1 – 3% річних. Для країн з ринками, що розвиваються, середньострокова інфляційна ціль є вищою і коливається зазвичай в межах від 4 до 8% річних. До війни в України була середньострокова ціль на рівні 5% річних.