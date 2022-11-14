Що гальмує зростання світової економіки
Говорячи про погіршення перспектив світової економіки, МВФ спирається на постійне погіршення в опитуваннях менеджерів в останні місяці. У Фонді зауважують, що динаміка викликана рядом факторів.
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- Посиленням грошово-кредитної політики для подолання інфляції.
- Слабким зростанням в Китаї.
- Тривалими перебоями в поставках та загрози продовольчій безпеці внаслідок російської агресії.
Останні опитування менеджерів, завдяки яким вимірюють виробничу активність і активність у сфері послуг, сигналізують про слабкість у більшості найбільших економік G20. Економічна активність скорочується, а інфляція залишається стабільно високою.
Також у Фонді зауважили, що поточне політичне середовище є "незвично невизначеним".
Виклики, з якими стикається світова економіка, величезні, і ослаблення економічних показників вказує на подальші проблеми, які чекають попереду,
– заявили у МВФ.
Енергетична криза
У МВФ вважають, що поглиблення енергетичної кризи в Європі завдасть серйозної шкоди економічному зростанню і підвищить інфляцію. Разом з тим тривала висока інфляція може призвести до більш значного, ніж очікувалося, підвищення облікових ставок і подальшого посилення світових фінансових умов. Це також збільшує ризики боргової кризи для вразливих економік.
- Інфляція в Аргентині наближається до 100% через це реальна заробітна плата в країні серйозно відстає від темпів зростання цін.
- Інфляція сколихнула й одну з найстабільніших та заможніших країн – Швейцарію. Там зафіксували найбільший спад рівня реальної заробітної плати за останні 80 років. Детальніше – читайте тут.
- Інфляція в США сягнула близько 8%.
- Що стосується України, то за результатами жовтня споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 26,6% (із 24,6% у вересні). У місячному вимірі ціни зросли на 2,5%.