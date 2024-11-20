Що відбувається із російською економікою

Голова Центробанку Ельвіра Набіулліна заявила під час виступу в Держдумі у вівторок, що майже всі доступні ресурси російської економіки вже залучені, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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За її словами, це вперше, коли рівень безробіття знизився до історичного мінімуму у 2,4%, а дефіцит кадрів продовжує зростати.

Такого низького рівня безробіття у нас ніколи не було. Та й мало знайдеться країн, де вона коли-небудь настільки сильно знижувалася,

– сказала Набіулліна.

Згідно з опитуваннями Центробанку, 73% підприємств стикаються з дефіцитом кадрів, а за даними Росстату, рівень завантаження виробничих потужностей перевищив 80%, що є рекордним показником.

Коли економіка досягає меж своїх виробничих можливостей, але попит продовжує стимулюватися, виникає стагфляція,

– зазначила Набіулліна.

Щоб уникнути цього ризику, Центробанк підвищує ключову ставку. При цьому зазначивши, що в інших країнах, які переживали стагфляцію – це стало результатом занадто м'якої грошово-кредитної політики, яку потрібно було контролювати більш жорстко.

Які прогнози щодо російської економіки Уряд Росії прогнозує зростання економіки на 2,5% у 2024 році, 2,6% у 2026-му, 2,8% у 2027-му та 3% у 2028 – 2030 роках. Водночас за прогнозами МВФ, до 2029 року зростання економіки Росії уповільниться до 1,2% на рік.

За даними Bloomberg, російські бізнесмени скептично ставляться до цих прогнозів, вважаючи, що деградація виробництва, повільне імпортозаміщення та мобілізація поглиблюють кадровий дефіцит.