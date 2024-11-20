Что происходит с российской экономикой

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила во время выступления в Госдуме во вторник, что почти все доступные ресурсы российской экономики уже привлечены, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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По ее словам, это впервые, когда уровень безработицы снизился до исторического минимума в 2,4%, а дефицит кадров продолжает расти.

Такого низкого уровня безработицы у нас никогда не было. Да и мало найдется стран, где она когда-либо настолько сильно снижалась,

– сказала Набиуллина.

Согласно опросам Центробанка, 73% предприятий сталкиваются с дефицитом кадров, а по данным Росстата, уровень загрузки производственных мощностей превысил 80%, что является рекордным показателем.

Когда экономика достигает пределов своих производственных возможностей, но спрос продолжает стимулироваться, возникает стагфляция,

– отметила Набиуллина.

Чтобы избежать этого риска, Центробанк повышает ключевую ставку. При этом отметив, что в других странах, которые переживали стагфляцию – это стало результатом слишком мягкой денежно-кредитной политики, которую нужно было контролировать более жестко.

Какие прогнозы по российской экономике Правительство России прогнозирует рост экономики на 2,5% в 2024 году, 2,6% в 2026-м, 2,8% в 2027-м и 3% в 2028 – 2030 годах. В то же время по прогнозам МВФ, до 2029 года рост экономики России замедлится до 1,2% в год.

По данным Bloomberg, российские бизнесмены скептически относятся к этим прогнозам, считая, что деградация производства, медленное импортозамещение и мобилизация углубляют кадровый дефицит.