Європа "готова" до обмежень

Європейський Союз запровадив усі необхідні інструменти щодо обмеження цін на російську нафту. Відповідно до цього, Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа готова до наступного кроку.

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Ми запровадили всі необхідні інструменти в Європейському Союзі. Важливо не тільки висушити військову скриню Росії, але й дуже важливо для багатьох вразливих країн мати прийнятний рівень цін,

— сказала фон дер Ляйєн Bloomberg.

Зверніть увагу, рівень ціни обмеження на російську нафту поки що не визначено.

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