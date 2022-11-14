Європа "готова" до обмежень
Європейський Союз запровадив усі необхідні інструменти щодо обмеження цін на російську нафту. Відповідно до цього, Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа готова до наступного кроку.
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Ми запровадили всі необхідні інструменти в Європейському Союзі. Важливо не тільки висушити військову скриню Росії, але й дуже важливо для багатьох вразливих країн мати прийнятний рівень цін,
— сказала фон дер Ляйєн Bloomberg.
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Санкції проти Росії
- Нагадуємо, що Євросоюз запровадив санкції на морський імпорт російської нафти. Вони почнуть діяти з 5 грудня цього року.
- Крім цього, ЄС та Велика Британія мають намір заборонити своїм компаніям здійснювати доставку, фінансування та страхування танкерів, що перевозять російську нафту, якщо ціна поставки нижча від обмеження.
- Росія намагається до 5 грудня експортувати якомога більше "чорного золота". Єдина проблема: країні-агресорці не вистачає танкерів.