Втім, логістичні шляхи налагоджуються та українська економіка потрохи стабілізується. Який ріст цін можна очікувати у найближчі два місяці, дізнався 24 канал.

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Енергозатратні продукти

В першу чергу подорожчають продукти, виробництво та зберігання яких потребують великих затрат електроенергії. В першу чергу це мʼясні та молочні продукти, а також кондитерські вироби. Також подорожчає аграрна продукція, яка взимку потребуватиме додаткових витрат на зберігання.

Денис Марчук Заступник голови у Всеукраїнська Аграрна Рада У звʼязку із відключеннями електроенергії підприємства або призупиняють виробництво, за рахунок чого об'єм продукції скорочується, або самостійно генерують електроенергію. Використання генераторів на паливі обходиться приблизно в 5 разів дорожче. Тому ми будемо спостерігати подорожчання ряду продуктів на 10-15% залежно від категорії

Подешевшання гречки

Однак ціна на гречку навпаки зменшиться. Ця динаміка триває з вересня і продовжиться через те, що новий врожай ще цілком не був поставлений до магазинів через погану погоду. Найближчим часом завдяки збільшенню пропозиції гречка буде коштувати близько 60-55 гривень.

Чи може бути дефіцит

Наразі немає підстав прогнозувати можливу нестачу якихось продуктів, але багато залежатиме від поведінки ворога та стабільності подачі електроенергії. Важливим є уникнення штучного ажіотажу, який може спустошити полиці та спричинити ще більше зростання цін.

Прогноз НБУ щодо цін