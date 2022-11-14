Впрочем, логистические пути налаживаются и украинская экономика постепенно стабилизируется. Какой рост цен можно ожидать в ближайшие два месяца, узнавали журналисты 24 канала.

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Энергозатратные продукты

В первую очередь подорожают продукты, производство и хранение которых требуют больших затрат электроэнергии. В первую очередь это мясные и молочные продукты, а также кондитерские изделия. Также подорожает аграрная продукция, которая зимой потребует дополнительных расходов на хранение.

Денис Марчук Заместитель председателя во Всеукраинском Аграрном Совете В связи с отключениями электроэнергии предприятия либо приостанавливают производство, за счет чего объем продукции сокращается, либо генерируют электроэнергию самостоятельно. Использование генераторов на топливе обходится примерно в 5 раз дороже. Поэтому мы будем наблюдать удорожание ряда продуктов на 10-15% в зависимости от категории.

Удешевление гречки

Однако цена на гречку наоборот снизится. Эта динамика продолжается с сентября и продолжится из-за того, что новый урожай еще полностью не был поставлен в магазины из-за плохой погоды. В ближайшее время благодаря увеличению предложения гречка будет стоить около 60-55 гривен.

Может ли быть дефицит

Пока нет оснований прогнозировать возможную нехватку каких-либо продуктов, но многое будет зависеть от поведения врага и стабильности подачи электроэнергии. Важно избегание искусственного ажиотажа, который может опустошить полки и вызвать еще больший рост цен.

Прогноз НБУ по ценам на продукты