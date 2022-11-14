Впрочем, логистические пути налаживаются и украинская экономика постепенно стабилизируется. Какой рост цен можно ожидать в ближайшие два месяца, узнавали журналисты 24 канала.
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Энергозатратные продукты
В первую очередь подорожают продукты, производство и хранение которых требуют больших затрат электроэнергии. В первую очередь это мясные и молочные продукты, а также кондитерские изделия. Также подорожает аграрная продукция, которая зимой потребует дополнительных расходов на хранение.
В связи с отключениями электроэнергии предприятия либо приостанавливают производство, за счет чего объем продукции сокращается, либо генерируют электроэнергию самостоятельно. Использование генераторов на топливе обходится примерно в 5 раз дороже. Поэтому мы будем наблюдать удорожание ряда продуктов на 10-15% в зависимости от категории.
Удешевление гречки
Однако цена на гречку наоборот снизится. Эта динамика продолжается с сентября и продолжится из-за того, что новый урожай еще полностью не был поставлен в магазины из-за плохой погоды. В ближайшее время благодаря увеличению предложения гречка будет стоить около 60-55 гривен.
Может ли быть дефицит
Пока нет оснований прогнозировать возможную нехватку каких-либо продуктов, но многое будет зависеть от поведения врага и стабильности подачи электроэнергии. Важно избегание искусственного ажиотажа, который может опустошить полки и вызвать еще больший рост цен.
Прогноз НБУ по ценам на продукты
- По прогнозу Нацбанка Украины, цены на продукты в ближайшие месяцы будут расти высокими темпами.
- Инфляция сырых продуктов будет ускоряться и превысить 50% в последующие два квартала.
- В 2023 году продовольственная инфляция будет стремительно снижаться благодаря восстановлению оптимальных технологических и логистических связей, поступлению на рынок новых высших урожаев, в том числе из южных областей страны.