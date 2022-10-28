Инфляция сырых продуктов будет ускоряться и превысить 50% в последующие два квартала, отметили в НБУ. Однако уже в 2023 году продовольственная инфляция будет стремительно снижаться благодаря восстановлению оптимальных технологических и логистических связей, поступлению на рынок новых высших урожаев, в том числе из южных областей страны.

Дальнейшее насыщение продовольственного рынка предложением как внутреннего производства, так и за счет импорта позволит стабилизировать продовольственную инфляцию на низких уровнях (около 3%) при отсутствии значительных новых шоков предложения, – прогнозируют в НБУ.

Обратите внимание! Дезинфляционным фактором станет ожидаемое снижение мировых цен на продовольствие и энергоресурсы.

В Нацбанке объяснили рост цен в этом году следующими факторами:

увеличение расходов бизнеса, в том числе на энергоносители,

оккупация территорий,

усложненная логистика,

сокращение поголовья обусловливало дальнейшее ускорение роста цен на продукты.

Удорожание энергоносителей остается одним из ключевых факторов роста себестоимости энергоемких товаров. Это подтверждается усилением влияния фактора "цены на энергоносители" на формирование будущих цен предприятиями,

– говорится в отчете НБУ.

Отметим, что именно фактор удорожания энергоресурсов напрямую повлиял на рост цен на хлеб, обработанные молочные продукты и колбасные изделия. Также под влиянием этого фактора и ожиданий сокращения производства быстрее росли цены на сахар.

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Какие продукты подорожали

В НБУ подчеркнули, что ряд продуктов рос в цене значительно более высокими темпами, чем ожидалось. Речь идет о: фруктах, овощах, подсолнечном масле и производных от него продуктах, яйцах, мясе, сахаре, хлебе, крупах, обработанных молочных продуктах и колбасных изделиях.

Фрукты и овощи

Высшими темпами росли цены на фрукты, преимущественно импортные цитрусовые и бананы, вследствие усложненной логистики, удорожания этих продуктов в мире и корректировки официального курса гривны в июле 2022 года.

Из-за уменьшения предложения, в том числе из временно оккупированных южных регионов Украины, и увеличения расходов бизнеса на производство и снабжение сохранялись высокие темпы подорожания овощей, отметили в НБУ.

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Сельское хозяйство остается едва ли не единственным сектором в экономике, для которого действие фактора "проблемы с логистикой" на ценовые ожидания усилилось. Это может объясняться поступлением нового урожая из-за ограниченных возможностей его хранения и экспорта, несмотря на открытие "зернового коридора". В то же время из-за действия последней и июльской корректировки курса повысились цены на украинское зерно на внутреннем рынке,

– говорится в обзоре регулятора.

Подсолнечное масло, мясо, яйца, крупы, хлеб и молочные продукты

Вновь ускорился рост цен на подсолнечное масло и продукты из него. Это также отразилось на удорожании кормов, что вместе с сокращением поголовья и расширением возможностей для экспорта поддерживало рост цен на продукцию животноводства. В частности, более высокими темпами дорожало мясо, а также яйца, говорится в обзоре.

Ощутимо дорожали крупы из-за истощения запасов и сокращения возможностей импорта. В то же время положительные ожидания по поводу урожая отечественных круп, в частности гречихи, способствовали снижению темпов роста цен на них в конце квартала.

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