Как выросли цены

В сентябре подорожали практически все категории товаров. Больше всего выросли в цене яйца – на 22,7% в месячном исчислении. На 12,1-3,1% выросла цена сала, фруктов, риса, сахара, безалкогольных напитков, рыбы и продуктов из рыбы, мяса и мясопродукты, согласно данным Госстата.

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Экономический эксперт Борис Кушнирук в комментарии 24 каналу подчеркнул, что сейчас дорожает все и украинцы уже ощущают существенную инфляцию. С ним соглашаются и другие два эксперта Олег Пендзин и Максим Гопка.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка отмечает, что, учитывая нынешнюю ситуацию, трудно прогнозировать, что подорожает в ближайшее время. Это связано как с обстрелами россиян критической инфраструктуры Украины, так и рядом других моментов, таких как повышение цены на электроэнергию.

Сейчас никто не может спрогнозировать, что будет через неделю с продуктами. Так же, как никто не знал, что яйца вырастут в цене на 90%,

– рассказывает он.

Вместе с тем эксперт подчеркивает, что дефицита яиц не будет . На цену продукта в будущем будут влиять возможные перебои с электроэнергией, ведь чтобы конвейер продолжал работать, нужно создать определенные условия. Так что предприятия будут вкладывать деньги в собственные энергоресурсы.

Цена яиц резко выросла в сентябре

На сегодняшний день цена яйца около 50 гривен за десяток, рассказывает Пендзин. Однако нужно учитывать еще и ряд других факторов, как вот, например, упаковка, которая стоит до 5 гривен.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба То есть допустим, если у вас еще яйца там десяток под 55 плюс упаковка – уже 60 гривен. А если вы перейдете просто, где яйца поштучно, можно и по 50 гривен купить.

Он напоминает, что в октябре 2021 десяток яиц стоил около 33 гривен, а сейчас 50 гривен. То есть цена выросла на около 50% процентов, возможно чуть больше. Он соглашается, что это большое повышение цены, однако предлагает заметить во сколько раз выросли овощи в годовом измерении. "Цена выросла вдвое- втрое", – отмечает Пендзин.

Эксперт вместе с тем подчеркивает, что снижение цены овощей в сентябре в месячном исчислении было вызвано пиком сбора урожая. К примеру, болгарский перец в прошлом году был около 25 гривен, а сейчас 80, по его словам.

Поэтому, во-первых, яйцо не является лидером роста. Во-вторых, если внимательно посмотреть, то в мае яйцо было 28-29 гривен за десяток, даже дешевле, чем на начало года. Оно провалилось в цене, а сейчас пошло вверх. Поэтому на рост цены есть абсолютно объективные причины. 70% стоимости яйца – это комбикорм. Комбикорм – это кукуруза, а она подорожала на 60% на мировом рынке.

– объясняет он.

Еще одним важным фактором, повлиявшим на подорожание продукта, является сезонное похолодание. Пендзин напоминает, что живущие в домашних условиях куры резко уменьшают общий объем несения яиц. А в Украине где-то около 5% – это домашние яйца. То есть, уменьшился общий объем предложения на рынке.

И последний, но не менее важный фактор формирования цены яйца – стоимость электроэнергии. Эксперт рассказывает, что 90% яиц на рынке – это птицефабрика. Птицефабрики, для того чтобы не было сезонного перепада, поддерживают соответствующий микроклимат.

Движущей силой всех микроклиматов – является электричество. Стоимость электроэнергии для бизнеса выросла. Соответственно, производитель закладывает это в стоимость яйца. Себестоимость десятка яйца около 42–43 гривны. Продается по 50 гривен в которые входит торговая надбавка, логистика и т.д.

– рассказывает Пендзин.

Поэтому эксперт считает, что для подорожания яйца есть определенные объективные причины.

Рост цен на яйца в Минагро объяснили:

сезонным фактором,

падением цен летом,

боевыми действиями и сокращением деятельности ряда предприятий.

Тарас Высоцкий Первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины В настоящее время оптово-отпускная цена куриных яиц в Украине составляет 43 гривны за десяток. Однако уже в конце октября – начале ноября цена пойдет на убыль и стабилизируется.

А вот Олег Пендзин считает иначе. По его мнению, до конца года следует ожидать роста цен на продукт до 10%. Одной из причин подорожания яиц могут стать приготовления украинцев к новогодним праздникам.

Будет ли яйцо дорожать? Думаю, что да. Оно будет дорожать и обязательно увидим подорожание яйца перед Новым Годом, когда будет ажиотажный спрос, когда люди будут готовиться к Новому году. Война не война, а готовиться к Новому году будут все. Поэтому, я думаю, процентов на 7–8 еще яйцо подорожает, до 10% до конца года. В реальности десяток будет где-то 55–57 гривен, в среднем,

– прогнозирует он.

Говядина и молочная продукция прибавила в цене Аналитик УКАБ рассказывает, что цена на говядину в годовом исчислении выросла на 10%, свинина – на 33% и птица (куриная тушка) – на 16%, согласно Госстату, однако подчеркивает, что в крупных сетях супермаркетов цены еще выше. Прежде всего, рост произошел вследствие подорожания кормов. К примеру, если говорить о курятине, то около 70% себестоимости – это корма. Аналогичная ситуация и с другими категориями мяса. Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Еще одним не менее важным фактором стала проблема сбыта, ведь продукция экспортировалась в восточные регионы и страны. Поэтому когда состоялась блокада портов, усложнилась логистика, некоторые регионы оказались под оккупацией, цена возросла. В общем, цена мяса будет расти, однако все будет зависеть от зернового коридора, общеэкономических факторов, затрат на энергоресурсы, ведь нужно создавать условия, как для птицы, так и для свиней, коров и т.д.

будет расти, однако все будет зависеть от зернового коридора, общеэкономических факторов, затрат на энергоресурсы, ведь нужно создавать условия, как для птицы, так и для свиней, коров и т.д. Цена молока тоже будет расти. Соответственно, будут дорожать и продукты переработки: масло сливочное, сметана, твердые и мягкие сыры и т.д. Акцентирует эксперт и на факторе сбыта, подчеркивая, что он несколько восстановился в те же страны, что и раньше, хоть и с несколько меньшим оборотом, но увеличился в европейские страны. На европейском рынке сейчас снижается спрос и потребление и цена на сырое молоко росла в последние семь месяцев. Тем временем темпы роста сократились и поэтому можем говорить, что внешний и внутренний спрос сокращается, поэтому внутренние запасы будут увеличиваться, а спрос на экспорт украинского молока будет уменьшаться. Эти все факторы будут сдерживать рост цены в дальнейшем,

– рассказывает он. Поэтому, если бы на внешнем рынке цена молока росла, то мы бы говорили о том, что и на внутреннем росте, поскольку не удовлетворяли бы этот спрос. Так что эксперт допускает, что цена молока может незначительно подорожать. Попоры того, что продукты в сентябре в основном дорожали, некоторые категории все же снизились в цене в месячном измерении. Как, например, овощи, продукты переработки зерновых – на 10,4% и 4,3% соответственно.

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Почему овощи подешевели в сентябре

Борис Кушнирук отмечает, что овощи подешевели пока в силу достаточно неплохого урожая .

Борис Кушнирук Экономический эксперт Хороший урожай провоцирует ситуацию, когда его нужно куда-нибудь девать. Безусловно, можно хранить, но учитывая нынешнюю ситуацию, часто деньги нужны здесь и сразу. Поэтому продавцы вынуждены продавать дешевле, чем могли бы при сохранении до весны, чтобы реализовать в зимний и осенний период. В результате сейчас мы наблюдаем определенное снижение цен, но я его все же считаю пока сезонным. В результате большого предложения.

Заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета в комментарии 24 каналу пояснил, что у разных категорий продуктов в Украине присутствует сезонность. Овощи и ягоды подпадают под эту сезонность, поскольку в Украине полгода относительно тепло, а полгода относительно холодно.

Денис Марчук Заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета И когда мы активно переходим в фазу уборки овощей, а это собственно конец августа – сентябрь, на рынке появляется достаточно высокое количество предложения. Соответственно, когда высокое предложение на рынке, то каждый пытается реализовать свою продукцию. То есть создается определенная рыночная конкуренция между продавцами. В этом случае между товаропроизводителями аграрной продукции, в частности, овощей.

Также на цену овощей в сентябре повлияло то, что производители-фермеры, продававшие, например, картофель, морковь, капусту, пытались с первых дней реализовать оптовую реализацию. Это было, прежде всего, вызвано высокой ценой на энергоносители и фактором войны, ведь никто не хотел переходить в систему хранения.

Потому что это будет достаточно дорого, а потом придется выставить сверхвысокую цену. Которую не будет никто покупать. Поэтому пытались реализовать опт. Но не так все легко сложилось, поскольку даже под оптовую реализацию у нас сегодня не готовы люди так массово покупать продукцию.

– рассказывает Марчук.

"Украинцы живут планировкой максимум на две недели"

Эксперт объясняет, что война создает определенные вызовы для семей, прежде всего, финансовые. У людей нет такой платежеспособности, чтобы закупаться так, как это было до войны. Более того, понимают, что ситуации могут складываться по-разному. Следовательно, украинцы закладывают хранение на полгода, или на несколько месяцев. То есть, живут планировкой максимум на две недели.

Соответственно это уже приводило к тому, что предложения было больше, а сейчас, когда сентябрь был достаточно дождливым и уже была нужда в хранении в конце сентября в соответствующих условиях продукции, плюс определенное количество испортилось. Соответственно цена на качественный продукт пошла вверх. Поэтому мы в осенне-зимний период будем видеть подорожание овощей на прилавках в магазинах.

– рассказывает он.

Марчук добавляет, что также в осенне-зимний период кроме украинских овощей будут появляться еще и импортные. Дело в том, что чисто отечественные производители в этот период времени не смогут удовлетворить на 100% спрос, который будет внутри страны. Что касается импортной продукции, то она будет значительно дороже из-за затрат на логистику, пошлину.

Поэтому для Украины в этот осенне-зимний период времени, включая апрель месяц, овощи держатся в цене достаточно устойчиво, включая апрель, до того момента, пока не появляются ранние овощи под открытым грунтом, или те овощи, которые выращены в тепличных. условиях,

– прогнозирует эксперт.

Что будет с ценами до конца года

Все будет дорожать. У нас в сентябре инфляция 24%. Национальный банк и Министерство экономики заявили, что до конца года будет 30%. Продовольственная корзина будет где-то под 38% роста,

– рассказывает Пендзин.

В частности, следует, по его мнению, ожидать подорожания хлеба, круп, молочной и мясной продукции и т.д. Вместе с тем эксперт отмечает, что картофель сейчас даже дешевле, чем был до войны, но где-то начиная с ноября – декабря и он начнет расти в цене.

Подешевеют ли какие-либо продукты

По мнению аналитика УКАБ Максима Гопко, не стоит ожидать снижения цен на какие-либо продукты, хотя и не исключает, что какие-то товары могут остановиться у цен. "Например, сейчас подешевели грибы на 20-30% за последние несколько дней, поскольку сезон", – объясняет он. Также яблоки и фрукты сейчас не дорожают из-за хорошего урожая и в дальнейшем могут держаться в цене.

В целом подорожает все, просто в разном процентном соотношении, учитывая уже упомянутые энергетический фактор, зерновой коридор, ситуацию на фронте и т.д.

– резюмирует аналитик.

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