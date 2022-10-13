Как изменилась цена топлива за месяц

В сентябре против августа цена топлива снизилась и выглядит следующим образом:

бензин А-92 подешевел на 1,2% до 47,9 гривны за литр,

бензин А-95 на 1,0% до 49,3 гривны за литр,

дизельное топливо – на 1,0% до 53,1 гривны за литр,

автогаз подешевел больше всего – на 4,0% до 26,1 гривны за литр.

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Напомним, что 28 сентября Зеленский подписал закон о возвращении акцизов на топливо. Для бензина, дизеля, биотоплива – 100 евро за тысячу литров, газа – 52 евро за тысячу литров.

Что прогнозировал эксперт

В последних числах сентября эксперт по рынку топлива заверил, что цены на АЗС не возрастут, ведь цена нефти падает. Как видим из данных Госстата, прогноз оправдался. Напомним, что также Сергей Куюн подчеркивал, что не стоит ждать и дефицит топлива, поскольку Украина сумела построить совершенно новый рынок нефтепродуктов, имеющий очень разветвленную систему.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы А-95 Топливо не подорожает, потому что параллельно с появлением акциза у нас уменьшилась другая важная составляющая цены – это закупочная стоимость. Произошло это из-за того, что цены на нефть в мире снизились и, соответственно, мы абсолютно уверенно можем говорить, что цены на топливо в Украине из-за акциза никак не вырастут.

Какова ситуация с ценой топлива на АЗС

Средняя цена топлива на АЗС 13 октября выглядела следующим образом:

бензин А-95 – 49,43 гривны за литр,

дизельное топливо – 53,47 гривны за литр,

автогаз – 26,83 гривны за литр.

Согласно данным мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", ряд операторов розничного рынка 13 октября повысили стоимость дизеля, передает портал Enkorr.

Как изменилась цена топлива в сутки / Инфографика Enkorr

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