После подписи Зеленского закон должны официально опубликовать. Он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

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Возврат акцизов на топливо в Украине

Так, акцизы возвращаются в размере:

Бензин – 100 евро за 1 000 литров ;

; Дизель – 100 евро за 1 000 литров ;

; Биотопливо – 100 евро за 1 000 литров ;

; Газ – 52 евро за 1 000 литров.

Налог на добавленную цена для этих видов топлива остается на уровне 7%.

Кстати, согласно закону, есть исключение для топлива на нужды военных. Если заказчиком является Минобороны Украины, то акциз будет составлять 0 евро за 1 000 литров. Эта льгота будет действовать на период военного и чрезвычайного положения.

Будет ли снова дефицит топлива на АЗС

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев считает, что с середины осени кризис нехватки топлива вернется на украинский рынок. По его словам, в результате ограничения закупки российского газа уже сейчас начинается активное использование в качестве топлива мазута и газойля.

Другой эксперт Сергей Куюн рассказал 24 каналу, что на сегодняшний день возникает основной вопрос – чем заменить российский дизель. Поэтому, вероятно, дизель будут транспортироваться из отдаленных регионов, например, Индии или арабских стран.

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