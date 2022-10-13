Як змінилась ціна пального за місяць

У вересні цьогоріч проти серпня ціна пального знизилось й виглядає наступним чином:

бензин А-92 подешевшав на 1,2% до 47,9 гривні за літр,

бензин А-95 на 1,0% до 49,3 гривні за літр,

дизельне паливо – на 1,0% до 53,1 гривні за літр,

автогаз подешевшав найбільше – на 4,0% до 26,1 гривні за літр.

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Нагадаємо, що 28 вересня Зеленський підписав закон про повернення акцизів на пальне. Для бензину, дизелю, біопалива – 100 євро за тисячу літрів, газу – 52 євро за тисячу літрів.

Що прогнозував експерт

В останніх числах вересня експерт з ринку пального запевнив, що ціни на АЗС не зростуть, адже ціна нафти падає. Тож, як бачимо з даних Держстату, прогноз справдився. Нагадаємо, що також Сергій Куюн підкреслював, що не варто чекати й на дефіцит пального, оскільки Україна зуміла побудувати абсолютно новий ринок нафтопродуктів, який має дуже розгалужену систему.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи А-95 Пальне не подорожчає, тому що паралельно з появою акцизу у нас зменшилась інша важлива складова ціни – це закупівельна вартість. Відбулось це через те, що ціни на нафту в світі знизились і відповідно ми абсолютно впевнено можемо говорити, що ціни на пальне в Україні через акциз ніяк не зростуть.

Яка ситуація з ціною пального на АЗС

Середня ціна пального на АЗС 13 жовтня виглядала наступним чином:

бензин А-95 – 49,43 гривні за літр,

дизельне пальне – 53,47 гривні за літр,

автогаз – 26,83 гривні за літр.

Згідно з даними моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", низка операторів роздрібного ринку 13 жовтня підвищила вартість дизелю, як передає портал Еnkorr.

Як змінилась ціна пального за добу / Інфографіка Еnkorr

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