Чи подорожчає пальне

Експерт з ринку пального Сергій Куюн, у коментарі 24 каналу, розповів, що українцям наразі немає чого хвилюватись. Адже попри те, що акциз на пальне повернули, ціна нафти навпаки знизилась.

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Сергій Куюн Директор Консалтингової групи А-95 Ні, пальне не подорожчає, тому що паралельно з появою акцизу у нас зменшилась інша важлива складова ціни – це закупівельна вартість. Відбулось це через те, що ціни на нафту в світі знизились і відповідно ми абсолютно впевнено можемо говорити, що ціни на пальне в Україні через акциз ніяк не зростуть.

Який акциз буде для різного виду пального

Для бензину, дизелю та біопалива розмір акцизу складатиме 100 євро за тисячу літрів.

А от для газу дещо менше – 52 євро за тисячу літрів.

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Чи очікувати на дефіцит пального

На думку, експерта підстав для побоювань щодо повернення дефіциту пального наразі теж немає.

Оскільки ми зараз побудували абсолютно новий ринок нафтопродуктів, який має дуже розгалужену систему. По-перше, географічних постачань. Ми постачаємо пальне як з Польщі, так і з Румунії та країн Західної Європи й, по-друге, у нас дуже змінилась транспортна система,

– розповідає Куюн.

Він зауважує, що частка автомобільних постачань зросла до 40%, тоді як до війни вона становила нуль. Це означає, що з'явилось дуже багато трейдерів. Якщо їх була десь сотня до війни, то зараз цифра сягнула майже п’яти сотень. До того ж залізниця також працює.

Дуже багато трейдерів, всі щось везуть і тому мені складно зараз, чесно кажучи, уявити ситуацію, коли у нас буде проблема з пальним,

– ділиться експерт.

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