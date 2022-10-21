Мясо подорожало

Цена на говядину в годовом исчислении выросла на 10%, свинина – на 33% и птица (куриная тушка) – на 16%, согласно Госстату, однако аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка подчеркивает, что в крупных сетях супермаркетов цены еще выше.

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Почему мясо выросло в цене

Прежде всего цена мяса выросла вследствие удорожания кормов. Аналитик объяснил, если говорить о курятине, то около 70% себестоимости – это корма. Аналогичная ситуация и с другими категориями мяса.

Другой не менее важный фактор – проблема сбыта, ведь эта продукция экспортировалась в восточные регионы и страны. Поэтому когда состоялась блокада портов, усложнилась логистика, некоторые регионы оказались под оккупацией, цена возросла.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) В общем, цена мяса будет расти, однако все будет зависеть от зернового коридора, общеэкономических факторов, затрат на энергоресурсы, ведь нужно создавать условия, как для птицы, так и для свиней, коров и так далее.

Как ситуация с инфляцией и ценами в Украине

Годовая инфляция в Украине по результатам сентября ускорилась до 24,6% годовых .

. Инфляция на потребительском рынке в сентябре этого года по сравнению с аналогичным периодом составила 1,9%, с начала года – 21,8%.

Больше всего в сентябре подорожали яйца – на 22,7%. Также прибавили в цене и сало, фрукты, рис, сахар, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, мяса и мясопродукты – от 12,1 до 3,1% в месячном измерении.

Напомним, что уровень инфляции демонстрирует рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Заметьте, что чем выше ее уровень в стране – тем большую угрозу он несет для экономики.

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