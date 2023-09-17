Х-БД – ничего нового

При этом был известен только ориентировочный показатель длины фюзеляжа – 10 метров. В то же время эта цифра у Х-101 составляет 7,45 метра.

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По заявленной Сергеей Шойге дальности пуска ракеты Х-БД до 6500 километров – тоже есть на самом деле свои нюансы.

По разным источникам можно увидеть, что заявленный показатель дальности колеблется в диапазоне от 3000 км до 6500 километров. В то же время Х-101 – до 3500 километров по одним источникам, и до 5000 километров по другим источникам.

Проще говоря, даже если Х-БД действительно может бить на дистанцию до 6500 километров, это особенно ситуацию не меняет, потому что сбивать эту ракету все равно придется на тех рубежах, куда достают наши средства ПВО.

По массе боевой части для ракеты Х-БД данных вообще нет. Но вот планировалось использовать комбинированную систему наведения с сочетанием инерционной системы навигации (это когда по координатам летит) и головки наведения, использующей визуальную картинку местности.

Такая же комбинированная система наведения использовалась уже, например, на модернизированных рашистских Х-101 под индексом "Изделие 504АП". Россияне могли отстрелять минимум сотню таких крылатых ракет в промежутке с ноября 2022 по март 2023 года.

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В общем выглядит так, что если Х-БД у россиян действительно есть, то организовать серийное производство этого "изделия" для них на самом деле проблемой не будет, потому что здесь речь о развитии той же Х-101. Нюансы начнутся как раз на этапе интеграции этой ракеты в существующие российские бомбардировщики.

Ибо, например, та самая Х-101 не вмещается в бомбоотсек тех же Ту-95МС. Приходится вешать под крылья, но можно ли будет там вешать те же Х-БД – вопрос открытый.

Если говорить именно о Ту-160 как о возможных носителях Х-БД, то в этом пункте россияне заявляли, что носителями таких ракет должны быть самолеты разве что модификации Ту-160М, по которым на 2023 год запланирована поставка сразу 4 единиц.

Эти самолеты уже физически изготовлены, но россиянам нужно еще завершить их испытания и наладку, и поставить в строй ВКС к назначенному дедлайну.