Президент України також закликав Трампа поділитися мирним планом щодо закінчення війни в Україні. Якими були теми розмов під час зустрічей з високопосадовцями – читайте у тексті 24 Каналу.

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Зеленський говорив з президентом Євроради про прогрес на шляху до вступу в ЄС

Володимир Зеленський зауважив, що з главою Європейської ради Шарлем Мішелем обговорив прогрес України на шляху до переговорів про вступ у ЄС. А саме, про стан виконання семи рекомендацій Європейської комісії щодо членства України в ЄС.

Обговорили ситуацію на полі бою та подальшу військову підтримку ЄС. Приділили особливу увагу формулі миру і Глобальному саміту миру,

– заявив український президент.

Варто зауважити, що Шарль Мішель відзначив, що Єврорада ніколи не втомиться підтримувати Україну, ніколи не втомиться захищати мир і міжнародне право на континенті.

Перед цим буквально 13 вересня Єврокомісія заявила, що Україна досягла великих успіхів з моменту надання їй статусу кандидата.

Зустріч Зеленського з Шарлем Мішелем: дивіться відео

Про що говорив президент з Біньяміном Нетаньягу

Український лідер розповів, що поговорив з Біньяміном Нетаньягу про захист людей і співпрацю у цивільній обороні. Президент обговорив з ізраїльським прем'єром:

низку важливих двосторонніх питань, зокрема – співпрацю у сфері цивільної оборони та захисту життів людей;

співпрацю в межах ООН та на інших міжнародних майданчиках.

Зеленський розповів Нетаньягу про ситуацію та фронті та те, що Росія продовжує атакувати мирні українські міста іранськими дронами-камікадзе типу "Шахед". Зеленський заявив, що він занепокоєний дедалі тіснішою військовою співпрацею Росії та Ірану.

Окрім того, український президент запросив Ізраїль підтримати Українську формулу миру та у цьому контексті розповів про підготовку Глобального саміту миру.

Зустріч Зеленського та Нетаньягу: дивіться відео

Які теми Зеленський підіймав з генсеком ООН

Володимир Зеленський зустрівся та поговорив з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешем. Зокрема, президент України:

подякував ООН за зусилля з мінімізації наслідків повномасштабної російської агресії;

висловив сподівання на подальшу активну допомогу в оперативному реагуванні на нагальні потреби українського населення в гуманітарній сфері.

Обговорили перспективи поновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи… Володимир Зеленський привернув увагу Генерального секретаря ООН до використання державою-агресором іранських безпілотників для атак на портову та агропромислову інфраструктуру України,

– пояснили в Офісі Президента.

Також український лідер подякував Антоніу Гутеррішу за підтримку зусиль України із забезпечення стабільності продовольчих ринків та експорту.

Зустріч Зеленського та Гутерреша: дивіться відео

Зверніть увагу! Володимир Зеленський 19 вересня виступив на засіданні Генасамблеї ООН. Основна тема промови президента – наслідки цинічного вторгнення Росії в Україну. Про що говорив Зеленський на Генасамблеї ООН під час свого першого виступу наживо з початку повномасштабного вторгнення – читайте за посиланням.