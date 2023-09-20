У середу 20 вересня в окупованому Криму було дуже тривожно. Ракети завітали до кількох населених пунктів, щоб перевірити, чи не хочуть росіяни зробити "жест доброї волі".

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Що розповів Юсов

Триває комплекс заходів українських сил безпеки та оборони і удари по об'єктах противника по тимчасово окупованому Криму. Деталі згодом будуть оприлюднені ЗСУ та Генштабом,

– сказав він.

"Останніми днями дуже багато новин з Криму. Все це в рамках одного комплексу заходів, і всі ці заходи результативні, повірте. І на морі, і на суші, і в повітрі – далі буде", – додав Юсов в ефірі телемарафону.

Мета цих заходів – послабити позиції ворога, бо наразі Крим є логістичним хабом для перекидання на інші ділянки фронту сил і засобів окупантів.

Інформація про вибухи в Криму 20 вересня

Про вибухи першими повідомили телеграм-канали. Їх чули о 12:00, а потім побачили димову завісу поблизу головної нафтобази чорноморського флоту – це в районі Нафтової гавані в Інкермані. Там зберігаються мільйони тонн пального.

Згодом повідомили, що між Північною стороною Севастополя й Інкерманом бачили стовп диму, а в районі Бельбека, де розташований аеродром, чули вибухи.

Вибухи чули і в районі Федюхіних висот у Севастополі. Над окупованим півостровом помітили дрони, також дехто зняв на відео проліт ракет – кажуть, що то Storm Shadow.

Окупанти, звісно, прозвітували про роботу ППО. Так званий губернатор Севастополя заявив про атаку безпілотників і нібито успішну роботу ППО. За його словами, поблизу населених пунктів Верхньосадове та Кача нібито упали збиті дрони, там виникли пожежі. Однак очевидці кажуть зворотне та бідкаються на їдкий запах диму.

Дим помітно на кадрах, поширених з місця подій, зокрема поблизу військової частини в районі села Верхньосадове під Севастополем.

Уже не по-домашньому