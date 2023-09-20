В среду 20 сентября в оккупированном Крыму было очень тревожно. Ракеты посетили несколько населенных пунктов, чтобы проверить, не хотят ли россияне сделать "жест доброй воли".

Смотрите также Склад оружия, из которого убивают украинцев: Зеленский объяснил, почему "хлопок" в Крыму оправдан

О чем рассказал Юсов

Продолжается комплекс мер украинских сил безопасности и обороны и удары по объектам противника по временно оккупированному Крыму. Детали впоследствии будут обнародованы ВСУ и Генштабом,

– сказал он.

"В последние дни очень много новостей из Крыма. Все это в рамках одного комплекса мероприятий, и все эти меры результативны, поверьте. И на море, и на суше, и в воздухе – продолжение следует", – добавил Юсов в эфире телемарафона.

Цель этих мероприятий – ослабить позиции врага, потому что Крым является логистическим хабом для переброски на другие участки фронта сил и средств оккупантов.

Информация о взрывах в Крыму 20 сентября

О взрывах первыми сообщили телеграм-каналы. Их слышали в 12:00, а затем увидели дымовую завесу возле главной нефтебазы черноморского флота – это в районе Нефтяной гавани в Инкермане. Там хранятся миллионы тонн горючего.

Позже сообщили, что между Северной стороной Севастополя и Инкерманом видели столб дыма, а в районе Бельбека, где расположен аэродром, слышали взрывы.

Взрывы слышали и в районе Федюхиных высот в Севастополе. Над оккупированным полуостровом заметили дроны, также кое-кто снял на видео пролет ракет – говорят, что Storm Shadow.

Оккупанты, конечно, отчитались о работе ПВО. Так называемый губернатор Севастополя заявил об атаке беспилотников и якобы успешной работе ПВО. По его словам, вблизи населенных пунктов Верхнесадовое и Кача якобы упали сбитые дроны, там возникли пожары. Однако очевидцы говорят обратное и жалуются на едкий запах дыма.

Дым заметен на кадрах с места событий, в том числе вблизи воинской части в районе села Верхнесадовое под Севастополем.

Уже не по-домашнему