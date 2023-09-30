Аналітики Інституту вивчення війни детально проаналізували такі заяви російських "воєнкорів". Експерти припускають, що у інформпросторі Росії виникла "самоцензура", і це пояснює, чому заяви про Теплінського не коментують у мережі.

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Про що свідчать заяви щодо усунення Теплінського

Як стверджують в ISW, очевидна самоцензура в широкому російському інформпросторі дозволила "воєнкорам" прямо критикувати й спекулювати темою щодо вищого військового керівництва. Зокрема, про це свідчить те, як "воєнкор" стверджував, що начальник генштабу Росії Валерій Герасимов нібито усунув Теплінського з посади. Тоді жодне з російських ЗМІ не прокоментувало це – не спростувало й не підтвердило.

Наразі аналітики Інституту вивчення війни не можуть підтвердити заяви так званого "воєнкора" про звільнення російського генерала. Втім, в ISW наголошують, що поява, хоч і обмежених, таких тверджень привертає увагу.

Очевидна цензура в ширшому російському інформаційному просторі, ймовірно, відкрила двері для деяких маргінальних елементів для прямої критики й спекуляцій на адресу вищого російського військового командування без жодних перешкод,

– мовиться у зведенні.

Експерти заявили, що такі "маргінальні заяви" про роль Теплінського можуть стати передвісником точки перелому в дискусіях про російське військове керівництво. До прикладу аналітики наводять публікацію інсайдерського джерела, яке щомісяця оприлюднює списки так званого "воєнного кабінету" російського диктатора Владіміра Путіна. У тому вересневому "списку" не було Теплінського. Це вперше від квітня 2023 року російського генерала не внесли до "воєнного кабінету".

"Виключення Теплінського зі списку "військового кабінету" перетинається із заявою маргінального російського "воєнкора" від 22 вересня про те, що Герасимов усунув Теплінського від виконання обов'язків заступника командувача в Україні", – наголосили в Інституті вивчення війни.

Крім того, "інсайдерське джерело", яке згадують аналітики – є одним з кількох, чия інформація є передвісником більш масштабних подій в російському інформпросторі. Наразі в ISW не вважають, що російське військове командування відсторонило Теплінського від виконання деяких його обов'язків. Проте такі вкиди "воєнкорів" можуть свідчити про підготовку до звільнення.

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