В первую очередь Валерий Залужный подробно ознакомил Чарльза Брауна с текущим положением дел, оперативной обстановкой на фронте, шагами ВСУ по обороне и наступлению. Главнокомандующий ВСУ рассказал американскому коллеге об активизации действий российских оккупантов на определенных направлениях и их вероятных планах.
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Кроме того, Валерий Залужный поговорил с начальником Генштаба США о неотложных нуждах ВСУ. Речь идет о средствах противовоздушной обороны, артиллерийских системах и снарядах. Отдельно обсудили вопросы подготовки украинских военнослужащих и возобновление подразделений.
Генерал Браун выразил уверенность в поддержке Украины и плодотворном сотрудничестве в борьбе с российской агрессией,
– сообщил Залужный.
Военная помощь Украине от США: главное
- Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов. ВСУ получат дополнительные средства противовоздушной обороны, противотанковое оружие и другое оборудование, в частности, боеприпасы HIMARS.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты возглавят коалицию стран, которые будут помогать Украине развивать Воздушные силы ВСУ. Кроме Соединенных Штатов Америки, эту коалицию возглавят еще две страны: Дания и Нидерланды. В частности, США хотят сосредоточиться на "развитии потенциала украинских истребителей F-16".
- Также глава Пентагона заверил, что США будут оказывать военную помощь одновременно и Украине, и Израилю. По его словам, Вашингтон имеет на это соответствующие ресурсы.
- Издание The Telegraph написало, что президент США Джо Байден может предложить пакет помощи для Украины в размере 100 миллиардов долларов, которой должно хватить до начала 2025 года на финансирование вооружений и гуманитарной помощи.