Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный через день общался с Марком Милли. В тот момент американский генерал возглавлял Объединенный комитет начальников штабов США.

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Как развивались отношения генералов

Как пишет издание, первоначально общение Залужного и Милли было напряженным. "Железный генерал" в конце разговора чувствовал, что будто "разговаривал сам с собой". После этого он целую неделю не общался с американским коллегой. Позже в интервью Залужный назвал это своей ошибкой и катастрофой. Главнокомандующий ВСУ заявил, что это было из-за его "молодости и глупости".

Он (Залужный – 24 Канал) человек. Его страна была захвачена сотнями тысяч российских военных. …Его прижали к стене. Уровень давления очень высокий. То, что кто-то чуть-чуть злится, абсолютно нормально. И я это понимал. Я за 5 000 миль оттуда,

– сказал потом Милли.

Их отношения оставались непростыми, бывали и споры. Но Залужный отметил, что эти разногласия буферизовались во взаимное уважение. В конце концов, генералы сблизились во время совместной работы, стали друзьями и начали подкалывать друг друга. Залужный стал полагаться на Милли касетельно стратегии и получения оружия. Американский генерал оказал большое влияние на отношение администрации президента США к российско-украинской войне.

В течение 19 месяцев они часами обсуждали во время регулярных звонков ситуацию на фронте. Разговоры проходили по защищенной линии с участием переводчика. Залужный давал свою оценку ситуации на поле боя, а Милли – свою. Также он делился данными американской разведки. После этого генералы выясняли, что именно нужно Украине и как США могут помочь. Обычно переговоры проходили по этой схеме, но иногда они обсуждали и личные вопросы.

Когда Залужный и Милли впервые встретились

Генералам удалось пообщаться вживую только в начале 2023 года. Они встретились на границе Польши и Украины и провели продолжительную и профессиональную встречу, которая длилась несколько часов. Залужный и Милли изучали карты и обсуждали план контрнаступления Главнокомандующего ВСУ.

Как пишет издание, Залужный позже признался, что он пожалел из-за формальности встречи. По его мнению, они могли бы пообщаться более непринужденно. "Железный генерал" надеется, что ему удастся провести дружеский разговор с Милли в будущем.

Кроме того, Залужный сказал, что Милли пригласил его в гости после завершения войны и предложил свою помощь в получении почетной степени в Военной академии США. А Главнокомандующий ВСУ пообещал Милли, что Генштаб установит его бюст на своей территории в знак благодарности.

Залужный поблагодарил Милли