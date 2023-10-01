В интервью Натальи Мосейчук секретарь СНБО не только рассказал о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Он наконец-то раскрыл тайну жеста, который он постоянно показывает.

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Что значит фирменный жест Залужного

Собственно, во время общения с ведущей в кабинет Данилова заглянул Залужный. Они поздоровались, обнялись и можно было почувствовать атмосферу братства, что изрядно тронуло как саму Мосейчук, так и всех присутствующих.

Она спросила, как там сам Валерий Федорович. На это Алексей Данилов указал, что у него всегда все хорошо. Главнокомандующий ВСУ перед съемкой как раз вернулся с фронта. Доподлинно неизвестно, когда это было.

В то же время, секретарь СНБО решил спросить, понимает ли Мосейчук, что за жест показывает Залужный. Она предположила, что он показывает букву "V", символизирующую победу. По словам Алексея Данилова, всем приходит в голову именно это. Но мало кто знает, что это за жест на самом деле. И тут он принялся объяснять.

Это была борьба в свое время, когда еще стреляли из лука. Когда были старые войны. Когда пленили, то первое, что делали, – это отрубали фаланги пальцев, чтобы не было способности затягивать лук. И когда Федорович показал именно так, на это мало кто обратил внимание. Это значит: "Мы затягиваем лук и будем вас стрелять",

– объяснил Данилов.

После этого он продолжил рассказывать, как там Валерий Федорович. По словам секретаря СНБО, у Залужного "всегда все хорошо".

У главнокомандующего всегда хорошее настроение, он не падает духом, как бы сложно ни было. Данилов добавил, что в первые дни полномасштабного вторжения увидел внутреннее братство военных, отношения Залужного с его подчиненными. Некоторые, к слову, старше его. Несмотря на это, у них есть уважение друг к другу, человеческое отношение.

Они понимают, что такое жизнь и смерть,

– добавил Данилов.

По словам Алексея Данилова, военное руководство осознает ответственность, лежащую на нем. В то же время, он добавил, что мы не осознаем, каким человеком нужно быть, "чтобы не сломаться при тех обстоятельствах, которые сложились 24 февраля 2022 года".