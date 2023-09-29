Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в интервью Наталье Мосийчук. Он показал уникальную систему мониторинга, которую, собственно, начали разрабатывать еще в 2019 году на случай полномасштабного вторжения.

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Это был первый день войны. 25 февраля россияне пытались полностью перерезать Житомир. 34 бомбардировки Житомира, Киева и Киевской области. Таким образом россияне хотели выйти на Житомирско-Одесскую трассу,

– отметил Данилов, комментируя карту с обстрелами.

Карта обстрелов в первый день войны:

Данилов также отметил, что сейчас ему затрудняются ответить, чем руководствуются союзники, когда прогнозируют затяжную войну в Украине. В то же время, Украина не должна останавливаться в своей борьбе – иначе на стране отыгрываются все, не только Путин.

По его словам, сейчас задача Украины "держать устойчивость, не впадать в уныние и не паниковать", а защищать свое государство.