Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав в інтерв'ю Наталі Мосійчук. Він показав унікальну систему моніторингу, яку власне почали розробляти ще у 2019 році на випадок повномасштабного вторгнення.

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Це був перший день війни. 25 лютого росіяни намагались перерізати повністю Житомир. 34 бомбардування Житомира, Києва і Київської області. Таким чином росіяни хотіли вийти на Житомирсько – Одеську трасу,

– зазначив Данілов коментуючи карту з обстрілами.

Карта обстрілів у перший день війни:

Данілов також зауважив, що наразі йому важко відповісти, чим керуються союзники, коли прогнозують затяжну війну в Україні. Водночас Україна не повинна зупинятися у своїй боротьбі – інакше на країні відіграються усі, не лише Путін.

За його словами, наразі завдання України "тримати стійкість, не впадати у смуток і не панікувати", а захищати свою державу.