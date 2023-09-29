Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю з на каналі Наталії Мосейчук зауважив, що йому складно коментувати слова західних союзників про терміни закінчення війни в Україні, оскільки він не знає, з урахуванням яких аналітичних даних вони дають такі прогнози. Про це пише 24 Канал.

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Чому Захід закликає готуватися до затяжної війни

Олексій Данілов припустив, що західні союзники та аналітики, скоріше за все, виходять з факторів, які є в них "на столі" на сьогодні.



Несприйняття фрагментації Росії – вони цього лякаються і це є правда. Нам до цього часу ніхто не може чітко дати відповідь на питання "що таке наша перемога",

– зауважив він.

Секретар РНБО пояснив, що він ніде не чув про те, що наші партнери нас підтримуватимуть до самої "перемоги". Лише наголошення на тому, що Захід нас підтримуватиме у наших самостійних рішеннях.

Нам треба чітко розуміти – вони з нами йдуть до перемоги чи вони з нами йдуть певний проміжок часу, а потім будуть дивитися і робити ті чи інші висновки,

– сказав він.

Він також вважає, що наразі у Росії та у світі відбуваються події, які точно на нашу користь. Тож головне наше завдання зараз – тримати стійкість, не впадати в сум та не панікувати.

Нам своє робити. Нам треба боронити державу, нам треба звільняти її від агресора. Тому що якщо ми зупинимося на цьому шляху – майте на увазі що тоді відіграються на нас всі і не тільки Путін. Ми живемо дуже складному, непростому світі й ми сьогодні бачимо, що інколи навіть у країн-партнерів політична доцільність переважає ті чи інші речі, які ми називаємо "цінності",

– заявив Олексій Данілов.

Що передувало