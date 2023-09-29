Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю з на каналі Наталії Мосейчук зауважив, що йому складно коментувати слова західних союзників про терміни закінчення війни в Україні, оскільки він не знає, з урахуванням яких аналітичних даних вони дають такі прогнози. Про це пише 24 Канал.
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Чому Захід закликає готуватися до затяжної війни
Олексій Данілов припустив, що західні союзники та аналітики, скоріше за все, виходять з факторів, які є в них "на столі" на сьогодні.
Несприйняття фрагментації Росії – вони цього лякаються і це є правда. Нам до цього часу ніхто не може чітко дати відповідь на питання "що таке наша перемога",
– зауважив він.
Секретар РНБО пояснив, що він ніде не чув про те, що наші партнери нас підтримуватимуть до самої "перемоги". Лише наголошення на тому, що Захід нас підтримуватиме у наших самостійних рішеннях.
Нам треба чітко розуміти – вони з нами йдуть до перемоги чи вони з нами йдуть певний проміжок часу, а потім будуть дивитися і робити ті чи інші висновки,
– сказав він.
Він також вважає, що наразі у Росії та у світі відбуваються події, які точно на нашу користь. Тож головне наше завдання зараз – тримати стійкість, не впадати в сум та не панікувати.
Нам своє робити. Нам треба боронити державу, нам треба звільняти її від агресора. Тому що якщо ми зупинимося на цьому шляху – майте на увазі що тоді відіграються на нас всі і не тільки Путін. Ми живемо дуже складному, непростому світі й ми сьогодні бачимо, що інколи навіть у країн-партнерів політична доцільність переважає ті чи інші речі, які ми називаємо "цінності",
– заявив Олексій Данілов.
Що передувало
- 17 вересня німецькі журналісти опублікували інтерв'ю з генсеком Нато Єнсом Столтенбергом. Він заявив, що здебільшого війни тривають довше, ніж очікувалося, коли вони починалися. Тому Альянс повинен бути готовим до того, що війна Росії проти України буде затяжною.
- Після цього Німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг повідомив, що Бундесвер вже запланував підтримку української армії до 2032 року, але західні партнери повинні пришвидшити постачання озброєння. Він також наголосив, що перемога України буде досягнута виходом на кордони 1991 року.
- Варто зауважити, що не всі західні союзники налаштовані на затяжну війну. Зокрема британці вважають, що Україна може перемогти Росію вже у 2024 або 2025 році, однак для цього потрібно, щоб країни-партнери збільшили постачання зброї до України.