Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що Україна знає, хто керує заколотом та як це відбувається. До речі, раніше Путін міг наказати силовикам готуватись до нового заколоту, пише 24 Канал.

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Що відомо про новий заколот, який має відбутись в Росії

Я думаю, що це вже буде не похід. Згадаймо, як в серпні 1991 року відбувався розпад СРСР. Те, що там назріває, і "угрупування ГКЧП", як це було в 1991 році, воно там вже зріє і вони вже там кучкуються, це достеменно відомий факт. І ми розуміємо, хто цим керує, як це відбувається,

– заявив Олексій Данілов.

За його словами, черговий заколот трапиться протягом короткого проміжку часу.

"Який це буде час, подивімось, але процеси запущені. І те, що відносно Кадирова (важка хвороба Рамзана Кадирова – 24 Канал) – це один із чинників, які так само впливатимуть на ці процеси", – пояснив секретар РНБО.

Посадовець також додав, що російські олігархічні групи, які жили власним життям, після божевільного рішення Путіна про початок війни, повинні забувати про спокій.

Ба більше, на фоні заяв про те, що Захід боїться розпаду Росії, Данілов додав, що цей процес не можна контролювати.

"Багато хто усвідомлює, але дехто вважає, що цей процес можна контролювати та можна припуститись таких речей, які не дозволять Росії розпастись. Я можу сказати, що на це вже впливати ніхто не зможе, Росія змушена буде фрагментуватися і це відбудеться обов'язково за нашого життя", – запевнив секретар РНБО.

Він також зауважив, що це історичний процес, тож і зупинити його ніяка сила вже не зможе.

Що цьому передувало