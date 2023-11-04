Полковник ФСБ в отставке, экс-депутат госдумы России Геннадий Гудков сказал 24 Каналу, связано ли уменьшение финансирования с коррупцией в Украине.

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"В США было парламентское расследование. Эту тему обсуждали комиссиями и пришли к выводу, что нужно усилить контроль. Благодаря этому решению в Украине появились контролеры, которые стали внимательнее следить за правильным использованием переданных денег", – напомнил Гудков.

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Кроме того, Украина получила письмо с перечнем реформ, которые должна реализовать для дальнейшего получения помощи. В списке указаны четкие сроки.

Борется ли Украина с коррупцией

"Я так понимаю, что Украина сделала очень многое, чтобы снять эти проблемы, минимизировать их. Происходят всевозможные перестановки, расследования", – отметил Гудков.

Однако работы еще много, о чем также знают в странах ЕС. В то же время, там нет такого большого давления, потому что основной пакет помощи оказывают не европейцы, а США.

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