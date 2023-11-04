В то же время во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что республиканцы и демократы Конгресса США поддержат запрос Джо Байдена. Он просил выделить 106 миллиардов долларов, часть из которых будет направлена на помощь как для Украины, так и Израиля.

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Пакеты помощи будут меньше

Что касается более широкого пакета национальной безопасности и внутренних вопросов – мы говорим об Израиле, Украине и других внутренних вопросах в дополнительном запросе – мы считаем, что здесь существует двухпартийная поддержка,

– отметила Жан-Пьер.

Она добавила, что соответствующие потребности – экстренные. Именно поэтому их поддержат две партии Конгресса. По словам спикера, в Белом доме стремятся, "чтобы это продвигалось".

В то же время она отметила, что Украине будут предоставлять меньшие пакеты военной помощи. Причина: отсутствие решения Конгресса, которое предусматривало бы дополнительное финансирование.

Она подробнее рассказала о пакете военной помощи на 425 миллионов долларов, объявленном 3 ноября. Он, по словам Жан-Пьер, состоит из двух частей:

125 миллионов – в рамках программы Presidential Drawdown Authority (предоставление оружия из запасов армии США);

300 миллионов – из программы Ukraine Security Assistance Initiative (заказ оружия непосредственно у производителей).

А в этом материале мы рассказали, что входит в этот пакет военной помощи.

С сегодняшним объявлением мы исчерпали остальные средства USAI, которые доступны для поддержки Украины. И хотя у нас есть остатки по программе PDA, чтобы продолжать удовлетворять насущные потребности Украины на поле боя, мы начинаем предоставлять Украине меньшие пакеты, чтобы растянуть нашу способность поддерживать Украину на как можно дольше,

– объяснила спикера.

В то же время, она призвала Конгресс, чтобы он как можно скорее одобрил пакет дополнительного финансирования, который предложил Белый дом.