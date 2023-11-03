Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко перечислил 24 Каналу основные тезисы колонки Залужного и тех, кому они адресовались.
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"Для меня это не стало каким-то чудом, потому что складывались определенные тенденции. Я говорил, что украинские силы будут больше действовать в активной обороне – к этому теперь и выходит", – констатировал Мусиенко.
Кому адресовалась колонка Залужного: смотрите видео 24 Канала
Отчет для партнеров
Главнокомандующий ВСУ взял на себя ответственность объяснить нашим партнерам положение вещей на российско-украинском фронте с военной точки зрения. Так, Залужный говорит исключительно о военных вопросах, непосредственно касающихся его зоны ответственности:
- какова текущая ситуация;
- как мы прошли 2023 год;
- какие были проблемы на этом пути;
- к чему мы пришли;
- его просчеты насчет отказа врага от своих планов в случае больших потерь.
Ответ на требования республиканцев о "стратегии победы"
Как известно, конгрессмен от Республиканской партии США Майк Гарсия опубликовал список требований для продолжения поддержки Украины. Среди них, в частности, разработка детального плана победы Киева в войне против России.
По мнению Мусиенко, главнокомандующий ВСУ расписал, что нужно для продолжения боевых действий с военной точки зрения:
- преимущество в воздухе;
- усовершенствование контрбатарейной борьбы;
- доступ к современным средствам РЭБ;
- наращивание технологий разминирования;
- увеличение резервов.
Откровенный разговор с украинской аудиторией
Кроме всего прочего, Залужный взял на себя ответственность честно рассказать украинцам о ситуации на фронте.
"Есть признание того, что наступление пошло не так, как планировали, и проблемы, с которыми столкнулись, и вхождение в позиционную войну, ее риски и т.д.", – отметил Мусиенко.
Готовность пересмотреть способ ведения боевых действий
Главнокомандующий ВСУ также написал о важности возвращения с позиционной войны к маневренной. Есть понимание, что нужно наступать путём маневренных фланговых операций, а не лобных атак.
"Я думаю, что это нужно воспринимать как готовность к изменению стратегии на ближайший период и на следующий год. Наши действия, возможно, будут вести несколько иначе", – считает Мусиенко.
Объективная оценка врага
Залужный также обратил внимание на действия российских оккупантов. Так, Россия продолжает совершенствовать свои средства противовоздушной обороны – ЗРК С-400; дроны типа "Ланцет"; средства радиоэлектронной борьбы.
"То есть враг пытается тоже что-то менять и приспосабливаться", – подчеркнул Мусиенко.