Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко перелічив 24 Каналу основні тези колонки Залужного і тих, кому вони адресувались.

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"Для мене це не стало якимось дивом, тому що складались певні тенденції. Я казав, що українські сили більше діятимуть в активній обороні – до цього тепер і виходить", – констатував Мусієнко.

Кому адресувалась колонка Залужного: дивіться відео 24 Каналу

Звіт для партнерів

Головнокомандувач ЗСУ взяв на себе відповідальність пояснити нашим партнерам стан речей на російсько-українському фронті з військового погляду. Так, Залужний говорить виключно про військові питання, що безпосередньо стосуються його зони відповідальності:

яка поточна ситуація;

як ми пройшли 2023 рік;

які були проблеми на цьому шляху;

до чого ми дійшли;

його прорахунки щодо відмови ворога від своїх планів у разі великих втрат.

Відповідь на вимоги республіканців про "стратегію перемоги"

Як відомо, конгресмен від Республіканської партії США Майк Гарсія опублікував перелік вимог для продовження підтримки України. Серед них, зокрема, розроблення детального плану перемоги Києва у війні проти Росії.

На думку Мусієнка, головнокомандувач ЗСУ розписав, що потрібно для продовження бойових дій з військового погляду:

перевага в повітрі;

удосконалення контрбатарейної боротьби;

доступ до сучасних засобів РЕБ;

нарощення технологій розмінування;

збільшення резервів.

Відверта розмова з українською аудиторією

Крім усього іншого, Залужний узяв на себе відповідальність чесно розповісти українцям про ситуацію на фронті.

"Є визнання того, що наступ пішов не так, як планували, і проблеми, на які натрапили, і входження в позиційну війну, її ризики тощо", – зазначив Мусієнко.

Готовність переглянути спосіб ведення бойових дій

Головнокомандувач ЗСУ також написав про важливість повернення з позиційної війни до маневрової. Є розуміння, що потрібно наступати шляхом маневрових флангових операцій, а не лобових атак.

"Я думаю, що це треба сприймати як готовність до зміни стратегії на найближчий період і наступний рік. Наші дії, можливо, вестимуть дещо інакше", – вважає Мусієнко.

Об'єктивна оцінка ворога

Залужний також звернув увагу на дії російських окупантів. Так, Росія продовжує удосконалювати свої засоби протиповітряної оборони – ЗРК С-400; дрони типу "Ланцет"; засоби радіоелектронної боротьби.

"Тобто, ворог намагається теж щось змінювати і пристосовуватись", – наголосив Мусієнко.