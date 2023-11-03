Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга прокомментировал одобрение Палатой представителей США проекта закона о чрезвычайной помощи только для Израиля, пишет 24 Канал.

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Украина может получить помощь от США на меньшую сумму

По мнению Вениславского, законопроект США о предоставлении Украине оборонной помощи будет поддержан в Конгрессе. Однако, по его словам, речь может идти не о тех суммах, которые ранее назвал Байден.

Даже если рассматривать негативный вариант, то все равно законопроект о предоставлении Украине помощи будет принят,

– убежден он.

Он отметил, что на сегодняшний день есть поддержка Украины среди представителей Республиканской партии, так и демократов.

"Поэтому каких-то крайне негативных результатов рассмотрения вопроса о предоставлении Украине финансовой, военно-технической помощи лично я не ожидаю", – резюмировал нардеп.

По данным СМИ, президент США наложит вето на законопроект с помощью только Израиля.

США начали предоставлять Украине небольшие пакеты военной помощи