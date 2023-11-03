Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга прокомментировал одобрение Палатой представителей США проекта закона о чрезвычайной помощи только для Израиля, пишет 24 Канал.
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Украина может получить помощь от США на меньшую сумму
По мнению Вениславского, законопроект США о предоставлении Украине оборонной помощи будет поддержан в Конгрессе. Однако, по его словам, речь может идти не о тех суммах, которые ранее назвал Байден.
Даже если рассматривать негативный вариант, то все равно законопроект о предоставлении Украине помощи будет принят,
– убежден он.
Он отметил, что на сегодняшний день есть поддержка Украины среди представителей Республиканской партии, так и демократов.
"Поэтому каких-то крайне негативных результатов рассмотрения вопроса о предоставлении Украине финансовой, военно-технической помощи лично я не ожидаю", – резюмировал нардеп.
По данным СМИ, президент США наложит вето на законопроект с помощью только Израиля.
США начали предоставлять Украине небольшие пакеты военной помощи
- В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты начали отправлять Украине небольшие пакеты военной помощи, чтобы растянуть поддержку в условиях безвыходной ситуации, в которой оказался Конгресс по финансированию Украины, сообщает Reuters.
- Пресссекретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США намерены дольше поддерживать Украину, пока Конгресс обсуждает вопрос о предоставлении новой помощи.
- 3 ноября США объявили об отправке в Украину очередного пакета военной помощи на сумму 125 миллионов долларов.
- Отдельно Министерство обороны США заказывает Украине дополнительные средства борьбы с беспилотниками с лазерной наводкой на сумму 300 миллионов долларов. Их передадут через программу "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI), которая предусматривает закупку оружия у производителей, а не его передачу со складов армии США.