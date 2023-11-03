Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу прокоментував схвалення Палатою представників США проєкту закону про надзвичайну допомогу лише для Ізраїлю, пише 24 Канал.

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Україна може отримати допомогу від США на меншу суму

На думку Веніславського, законопроєкт США про надання Україні оборонної допомоги буде підтриманий у Конгресі. Однак, за його словами, може йтися не про ті суми, які раніше назвав Байден.

Навіть якщо розглядати негативний варіант, то все одно законопроєкт про надання Україні допомоги буде ухвалений,

– переконаний він.

Він зауважив, що на сьогодні є підтримка України серед представників Республіканської партії, так і демократів.

"Тому якихось вкрай негативних результатів розгляду питання про надання Україні фінансової, військово-технічної допомоги особисто я не очікую", – резюмував нардеп.

За даними ЗМІ, президент США накладе вето на законопроєкт з допомогою тільки Ізраїлю.

США почала надавати Україні невеликі пакети військової допомоги