К слову, о новом пакете военной помощи в размере около 425 миллионов долларов в Пентагоне объявили 3 ноября. Как отметили в США, это сделано "для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны".

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О чем говорили Умеров и Остин

Министры обороны Украины и США провели традиционный еженедельный телефонный разговор. Во время него Умеров поблагодарил Остина за постоянную и твердую поддержку. Вместе с тем, украинский министр подчеркнул, что украинские военным нужно больше боеприпасов.

Спасибо США и министру Остину за новый пакет военной помощи Украине. Мы обсудили последние обновления на фронте и состояние подготовки Сил обороны будущего. Я отметил текущие потребности Украины: больше боеприпасов для наших воинов,

– рассказал Умеров подробности разговора.

Что вошло в новый пакет помощи от США

В Пентагоне подчеркнули, что новый пакет военной помощи от США усилит противовоздушную оборону Украины, а также удовлетворит срочные потребности на поле боя. Так, партнеры передали на нужды ВСУ:

дополнительные боеприпасы для передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия и гранат;

боеприпасы для обезвреживания помех;

противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования;

снаряжение для холодной погоды;

запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование;

дополнительные боеприпасы с лазерной наводкой для борьбы с беспилотными авиационными системами.

На новый пакет военной помощи отреагировали в Офисе Президента. В частности, Андрей Ермак поблагодарил партнеров за поддержку.