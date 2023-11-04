До слова, про новий пакет військової допомоги у розмірі близько 425 мільйонів доларів у Пентагоні оголосили 3 листопада. Як наголосили у США, це зроблено "для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони".

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Про що говорили Умєров і Остін

Міністри оборони України та США провели традиційну щотижневу телефонну розмову. Під час неї Умєров подякував Остіну за постійну та непохитну підтримку. Разом з тим, український міністр наголосив, що українські військові потребують більше боєприпасів.

Дякую США та міністру Остіну за новий пакет військової допомоги Україні. Ми обговорили останні оновлення на фронті та стан підготовки Сил оборони майбутнього. Я наголосив на поточних потребах України: більше боєприпасів для наших воїнів,

– розповів Умєров подробиці розмови.

Що увійшло до нового пакета допомоги від США

У Пентагоні наголосили, що новий пакет військової допомоги від США посилить протиповітряну оборону України, а також задовольнить нагальні потреби на полі бою. Так, партнери передали на потреби ЗСУ:

додаткові боєприпаси для передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

понад 3 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї та гранат;

боєприпаси для знешкодження перешкод;

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

12 вантажівок для перевезення важкого обладнання;

спорядження для холодної погоди;

запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання;

додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для боротьби з безпілотними авіаційними системами.

На новий пакет військової допомоги відреагували в Офісі Президента. Зокрема, Андрій Єрмак подякував партнерам за підтримку.