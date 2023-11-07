Россияне подтягивали резервы и готовились к наступлению на Востоке около трех месяцев. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо.

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Противник хочет нас обездвижен

По словам подполковника, враг долгое время вел подготовку к штурмам. В то же время ВСУ это видели и понимали, а потому тоже готовились – укреплялись и подтягивали резервы.

Фитьо отметил, что основная задача россиян на Востоке – обездвижить украинские силы, остановить их, не дать возможности продвигаться вперед.

Мы это понимаем, мы понимаем, что даже по 100-200 метров, которые мы освобождаем, это движение, которое враг не может остановить. Он не успевает укрепиться и так проще выбивать его с нашей территории. Только во время движения мы сможем его отбросить из нашей страны,

– подчеркнул офицер.

Хотят ли россияне заморозить фронт на Востоке

Пока ничего не свидетельствует о том, что россияне своими постоянными атаками планируют заморозить боевые действия. Напротив, говорит Фитьо, враг активно готовится наступать – проводит штурмовые действия и не прекращает обстрелы.

Задача у оккупантов остается та же – выйти на рубеже Донбасса и Луганщины. Впереди у России – президентские выборы, а значит, им нужно чем-то похвастаться.

"Пока враг находится на украинской земле, у него нет перспектив", - подчеркнул подполковник.

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