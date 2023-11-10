Такое мнение 24 Каналу выразил военный обозреватель Денис Попович. Именно окружение Авдеевки – это та победа, которую враг хочет положить на стол переговоров, чтобы добиться заморозки российско-украинской войны на выгодных для себя условиях.
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Хотят заморозки войны
Бои за Авдеевку не утихают. Россияне даже привлекли на Авдеевское направление редкие виды вооружения, в частности "Торнадо-С" и "Смерч".
Серьезное оружие, которого у оккупантов не много. Это свидетельствует о большом внимании со стороны россиян по этому направлению. Цель российских захватчиков – окружить украинские войска под Авдеевкой,
– сказал Попович.
Вероятно, россияне думают, что нынешняя международная ситуация выгодна для них, учитывая политическую борьбу в Конгрессе по выделению средств на помощь Украине. А также учитывая, что война на Ближнем Востоке в определенной степени отвлекла внимание международного сообщества от украинского вопроса.
"Все эти события придают россиянам уверенность в том, что успех у Авдеевки может дать шанс для переговоров по заморозке войны", – отметил военный обозреватель.
Как успех россиян под Авдеевкой связан с переговорами: смотрите видео
Какая ситуация у Авдеевки
- По состоянию на утро 10 ноября, россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку. Однако Вооруженные Силы Украины держат позиции и наносят оккупантам безумные потери.
- В Нацгвардии сообщили, что враг штурмует Авдеевку сразу из трех направлений – северного, южного и восточного. На этом направлении оккупанты начали применять больше пехоты, чем раньше.
- До наступления на Востоке россияне готовились примерно три месяца. В то же время, украинские военные знали об этом и готовились – укрепляли и подтягивали резервы. Основная задача оккупантов на Востоке – обездвижить украинские силы, остановить их, не дать возможности продвигаться вперед.