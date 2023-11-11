Сбор на 30 FPV дронов украинского производства объявила ведущая 24 Канала Андриана Кучер. Цель – 525 тысяч гривен.

Обратите внимание Российские военные активизировались под Авдеевкой: потери противника резко увеличились

Сбор на 30 дронов для 59 бригады

Российские захватчики не оставляют попыток захватить украинскую Авдеевку. Агрессор продолжает штурмовать и применять авиацию. Однако украинские защитники стойко держат оборону и наносят врагу колоссальных потерь.

В ВСУ констатировали, что враг активизировался. Так что Героям срочно необходима наша помощь.

Присоединитесь к сбору на дроны за этим ссылкой. Или можно задонатить любым из следующих способов. Моно: 5375411210446212 Приват: 5168752086656090 PayPal: odrikucher@gmail.com Crypto Wallet: TGLqfEYgp6rwF91grG4a621eXf8wmUhv5L

Помните, что нет маленьких донатов. Важна каждая гривна. В единстве – наша сила. Давайте приближать победу Украины вместе.

За самый большой донат Марк Фейгин подарит футболку со своим фирменным дизайном и подпишет лично для вас,

– отметила Андриана Кучер.

Кстати, ведущая 24 Канала с российским политическим обозревателем и правозащитником посетили Купянск. Оккупанты часто обстреливают этот город на Харьковщине. От него российские позиции расположены менее чем в 10 километрах.

Фейгин и Кучер в Купянске: смотрите видео