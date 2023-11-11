Какая ситуация на фронте и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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Какие последствия атаки на Киевщину
Сергей Попко сообщил, что Россия атаковала Киевскую область баражирующими боеприпасами типа Shahed с южного направления.
Силы и средства ПВО поразили все воздушные цели на подступах к Киеву. К счастью, люди уцелели, разрушений нет.
Попко объяснил, что существует большая вероятность, что Россия проверяет систему ПВО Киева.
Россия во второй раз за ночь атаковала "Шахедами"
Угроза атаки дронами была в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской области.
Начальник КМВА Сергей Попко писал, что на подступах к столице работали силы противовоздушной обороны Украины.
Сколько пилотов потеряла Россия
На войне, которую Россия начала против Украины, уже погибли не менее 197 российских пилотов. Кроме того, оккупанты потеряли 300 самолетов и более 300 вертолетов.