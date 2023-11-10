Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 625 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

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06:18, 10 ноября В Киевской области работало ПВО Около 03:05 в Киевской области зафиксировали БПЛА. Силы ПВО работали по целям. После этого объявили отбои.

06:15, 10 ноября Россия атаковала Украину "Шахедами" Российская армия ночью 10 ноября в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Так, оккупанты запускали как ракеты разного типа, так и беспилотные летательные аппараты типа "Шахед". Тревогу объявляли на Востоке и на Юге. Приблизительно в 1:30 сообщили о движении дронов в направлении Черкасской области.