06:15, 10 листопада

Російська армія вночі 10 листопада вчергове атакувала Україну з повітря. Так, окупанти запускали як ракети різного типу, так і безпілотні літальні апарати типу "Шахед".

Тривогу оголошували на Сході та на Півдні.

Приблизно в 1:30 повідомили про рух дронів у напрямку Черкаської області.