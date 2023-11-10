Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні уже 625 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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На Київщині працювало ППО
Близько 03:05 у Київській області зафіксували БпЛА. Сили ППО працювали по цілях.
Після цього оголосили відбої.
Росія атакувала Україну "Шахедами"
Російська армія вночі 10 листопада вчергове атакувала Україну з повітря. Так, окупанти запускали як ракети різного типу, так і безпілотні літальні апарати типу "Шахед".
Тривогу оголошували на Сході та на Півдні.
Приблизно в 1:30 повідомили про рух дронів у напрямку Черкаської області.
Росія вперше в історії не потрапила у склад Міжнародного суду ООН
За наявною інформацією росіянин програв представнику з Румунії, за якого віддали найменшу з потрібної кількості голосів. Це був колишній румунський міністр закордонних справ – Богдан Ауреску.