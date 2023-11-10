Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні уже 625 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:18, 10 листопада

На Київщині працювало ППО

Близько 03:05 у Київській області зафіксували БпЛА. Сили ППО працювали по цілях.

Після цього оголосили відбої.

06:15, 10 листопада

Росія атакувала Україну "Шахедами"

Російська армія вночі 10 листопада вчергове атакувала Україну з повітря. Так, окупанти запускали як ракети різного типу, так і безпілотні літальні апарати типу "Шахед".

Тривогу оголошували на Сході та на Півдні.

Приблизно в 1:30 повідомили про рух дронів у напрямку Черкаської області.

06:12, 10 листопада

Росія вперше в історії не потрапила у склад Міжнародного суду ООН

За наявною інформацією росіянин програв представнику з Румунії, за якого віддали найменшу з потрібної кількості голосів. Це був колишній румунський міністр закордонних справ – Богдан Ауреску.