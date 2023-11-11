Про це повідомили моніторингові групи та ПС. Крім того, небезпека зберігається й для жителів Києва – там сповіщення про можливу атаку прийшло після вибухів.
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Зранку 11 листопада на Півночі оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. У Повітряних силах закликали не ігнорувати сигнал тривоги в областях, де оголошено загрозу.
Про це повідомили моніторингові групи та ПС. Крім того, небезпека зберігається й для жителів Києва – там сповіщення про можливу атаку прийшло після вибухів.
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