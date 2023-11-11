Про це повідомили моніторингові групи та ПС. Крім того, небезпека зберігається й для жителів Києва – там сповіщення про можливу атаку прийшло після вибухів.

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08:36 Чернігівська, Сумська області – ракетна небезпека, повідомили у ПС.

Близько 08:00, за даними моніторингових груп, ППО відпрацювало по балістичними цілям.