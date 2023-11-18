За словами начальника Київської МВА Сергія Попка, ворог запустив ворожі дрони з південного напрямку. Щоправда, на атаку столиці вони заходили з півночі.Аби дістатися столиці, БпЛА окупантів подолали складний маршрут протяжністю ледь не 1 тисячу кілометрів.

Докладніше про нічний удар Росіяни масовано атакували Україну, захисники неба блискуче відпрацювали

Усі ворожі дрони вдалося збити

За словами Попка, така тактика не допомогла окупантам. Адже на заваді ворожій атаці стала українська протиповітряна оборона.

Силами та засобами ППО усі повітряні цілі – майже десяток – було уражено на підступах до Києва. Остаточні підсумкові дані щодо типу та кількості оприлюднять Повітряні сили,

– наголосив начальник КМВА.

Він додав: за попередніми даними, в місті жертв та руйнувань немає. Щоправда, ці дані ще можуть уточнити.

"️Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе і близьких!" – підсумував Попко. ️