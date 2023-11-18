Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що один безпілотник вдалося збити на Одещині. Але ще один таки влучив в один з об'єктів енергетичної інфраструктури.

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Виникла пожежа в одній з адміністративних будівель. Поранення зазнав один зі співробітників об'єкта. Він перебуває в лікарні – його життю нічого не загрожує.

Окупанти готуються до подальших ударів

Як наголосив Братчук, масована атака по Україні почалася ще о 20:00 17 листопада та закінчилася близько 4 ранку 18 листопада. Окупанти поступово готуються до подальших масованих ударів.

Досить багато дронів довго перебували в повітрі. Такі дії це, можливо, певна "проба пера", щоб надалі нарощувати інтенсивність ударів та атакувати об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури,

– зазначив Братчук.

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Загарбники намагалися максимально заплутати сили ППО. Маршрути польоту безпілотників були різними. А їх кількість – зросла.

Можемо казати, що з холодами ворог буде намагатися бити по об'єктах енергетичної інфраструктури. Важливо, які саме відповіді на ці ворожі атаки ми будемо давати. Відбиватися доведеться у дуже спекотних боях. Сподіваюся, максимально ефективно все це вийде робити,

– сказав Братчук.

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