Військові ще уточнюють наслідки атаки ворога. Проте відомо, що росіяни "Шахедами" влучили в об'єкти інфраструктури в Одеській та Запорізькій області.

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Які наслідки атаки по Чернігівській області

Російські окупанти вночі атакували Чернігівську область дронами-камікадзе типу "Шахед". Мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби Повітряних Сил ЗСУ відбили атаки ворога.

В результаті наземних вибухів пошкоджено інфраструктурні будівлі, інформація про загиблих не зафіксована,
– заявили військові.

Вони також додали, що уточнюють інформацію щодо наслідків терористичної атаки ворога.

Росія масовано атакувала Україну "Шахедами"

  • Російські окупанти у ніч проти 18 листопада випустили по Україні 38 дронів-камікадзе типу "Шахед" з північного та південно-східного напрямків – тобто з Курської області та Приморсько-Ахтарська.
  • Наші військові зуміли збити 29 ворожих дронів. Їх ліквідували з допомогою авіації, зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.
  • У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що на підльоті до Києва збили всі ворожі дрони – орієнтовно 10 одиниць. Окрім того, ППО працювала у Хмельницькій області.
  • У Запоріжжі військові збили 4 з 8 безпілотників. На жаль, там внаслідок атаки спалахнула пожежа на об'єктах інфраструктури.
  • В Одеській області вороги також влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Там спалахнула пожежа, поранений цивільний працівник підприємства.