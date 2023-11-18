Військові ще уточнюють наслідки атаки ворога. Проте відомо, що росіяни "Шахедами" влучили в об'єкти інфраструктури в Одеській та Запорізькій області.

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Які наслідки атаки по Чернігівській області

Російські окупанти вночі атакували Чернігівську область дронами-камікадзе типу "Шахед". Мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби Повітряних Сил ЗСУ відбили атаки ворога.

В результаті наземних вибухів пошкоджено інфраструктурні будівлі, інформація про загиблих не зафіксована,

– заявили військові.

Вони також додали, що уточнюють інформацію щодо наслідків терористичної атаки ворога.

Росія масовано атакувала Україну "Шахедами"