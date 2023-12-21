Мовиться саме про можливість Сполучених Штатів передавати ракети Києву. Рішення Японія має ухвалити вже 22 грудня 2023 року.
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Як рішення Японії може вплинути на ситуацію в Україні
Японія розгляне можливість дозволу США постачати японські ракети Patriot до Європи та інших країн, що може опосередковано допомогти Україні у війні проти Росії,
– зазначили журналісти.
За їхніми даними, Токіо розгляне можливість оновлення інструкції щодо експорту оборонної продукції та може надати дозвіл на передачу ракет японського виробництва Patriot, зокрема, і для допомоги Україні.
Хоч уряд Японії не планує дозволяти передачу обладнання країнам, що перебувають у стані війни, як Україна та Ізраїль. Однак це дасть США більше можливостей для продовження постачання Україні зброї американського виробництва.
Своєю чергою старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Марк Канчіан заявив, що ракети Patriot використовують Україна, Ізраїль та Тайвань. За його словами, США могли б забезпечити ці країни постачанням, але з деякими складними компромісами пізніше.
Чого США чекають від Японії
Видання The Washington Post з посиланням на власні джерела написало, що нестача ресурсів протиповітряної оборони для України спонукає США шукати допомогу в Японії.
Згідно з угодою, Японія може передати зенітні ракети типів PAC-2 та PAC-3. Адже Токіо робить такі ракети за ліцензією від американської корпорації Raytheon. Вартість угоди не розкривають, проте автори видання зазначають, що мовиться про мінімум 4 мільйони доларів по вартості однієї PAC-3, яку наводить CSIS.