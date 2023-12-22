Ранее сообщалось, что правительство Японии рассмотрит поставки японских ракет для систем ПВО Patriot в страны Европы. Тогда в Токио сообщили, что они рассмотрят возможность обновления инструкции по экспорту оборонной продукции.

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Япония дала согласие на поставку ракет Patriot для США

Японское правительство заявило, что ослабит контроль над оборонным экспортом, чтобы позволить отправлять оружие, изготовленное в Японии по лицензии, в страну, выдавшую лицензию.

Японская компания Mitsubishi Heavy Industries производит ракеты Patriot по лицензии американских оборонных подрядчиков Lockheed Martin и RTX.

Это решение является знаковым для Японии, которая десятилетиями соблюдала запрет на экспорт оружия как наследие своего стремления оставаться в стороне от глобальных конфликтов после Второй мировой войны,

– говорится в материале WSJ.

В американском издании отметили, что в Токио намерены передать Соединенным Штатам десятки ракет-перехватчиков, которые используют для сбивания баллистических ракет и других воздушных угроз из собственных запасов. Ракеты начнут поставлять с первого квартала 2024 года.

Впрочем, в японском оборонном ведомстве заявили, что сроки и масштабы передачи ракет пока не определены.

Этот шаг все же может посодействовать созданию большего резерва для противовоздушной обороны Украины в борьбе против России. Как отмечает издание, есть вероятность того, что Вашингтон сможет предоставить нашей стране больше современных систем ПВО.

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