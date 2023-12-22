Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, отметив, что Япония не передает напрямую вооружение для Украины. Речь идет только о гуманитарной помощи. Но есть нюансы.

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Как Япония может помочь Украине

Как отметил Катков, в случае военной помощи от Японии и Южной Кореи идет несколько нелогичный процесс. Но хорошо, что он вообще происходит.

К примеру, снаряды из Южной Кореи могут идти на склады в США или Европу. А уже тогда европейские и американские производители передают свои снаряды для ВСУ. Такой же процесс может быть с ракетами к Patriot,

– сказал Катков.

Известно, что в Японии производят ракеты до ЗРК Patriot по лицензии. Украина как раз нуждается в большем количестве этих ракет.

Вполне возможно, что наши военные использовали больше этих средств, чем другие страны за все время существования Patriot. Ведь в основном на учениях запускают по 1 – 2 ракеты в год, чтобы проверить системы на практике. Потому что это довольно дорого.

Есть вопрос, где брать ракеты в Patriot. Новое производство кинетических перехватчиков для ракет в США было оценено на уровне 500 единиц в год. Украине нужно больше Patriot – и она получает больше. Вот были новые поставки от Германии. Также есть проект интеграции ракет и пусковых Patriot с неназваной украинской РЛС. Это может объективно кратно увеличить количество системного вооружения в ВСУ. Потому есть вопрос, где брать ракеты. Япония может стать ответом,

– сказал Катков.

В любом случае, если этот процесс пойдет дальше, то скорее всего Япония будет передавать ракеты США или странам Европы, а оттуда уже будут идти поставки в Украину.

Военная помощь для Украины: коротко