Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, отметив, что Япония не передает напрямую вооружение для Украины. Речь идет только о гуманитарной помощи. Но есть нюансы.
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Как Япония может помочь Украине
Как отметил Катков, в случае военной помощи от Японии и Южной Кореи идет несколько нелогичный процесс. Но хорошо, что он вообще происходит.
К примеру, снаряды из Южной Кореи могут идти на склады в США или Европу. А уже тогда европейские и американские производители передают свои снаряды для ВСУ. Такой же процесс может быть с ракетами к Patriot,
– сказал Катков.
Известно, что в Японии производят ракеты до ЗРК Patriot по лицензии. Украина как раз нуждается в большем количестве этих ракет.
Вполне возможно, что наши военные использовали больше этих средств, чем другие страны за все время существования Patriot. Ведь в основном на учениях запускают по 1 – 2 ракеты в год, чтобы проверить системы на практике. Потому что это довольно дорого.
Есть вопрос, где брать ракеты в Patriot. Новое производство кинетических перехватчиков для ракет в США было оценено на уровне 500 единиц в год. Украине нужно больше Patriot – и она получает больше. Вот были новые поставки от Германии. Также есть проект интеграции ракет и пусковых Patriot с неназваной украинской РЛС. Это может объективно кратно увеличить количество системного вооружения в ВСУ. Потому есть вопрос, где брать ракеты. Япония может стать ответом,
– сказал Катков.
В любом случае, если этот процесс пойдет дальше, то скорее всего Япония будет передавать ракеты США или странам Европы, а оттуда уже будут идти поставки в Украину.
Военная помощь для Украины: коротко
- СМИ сообщают, что Япония рассмотрит возможность поставки ракет в системы Patriot в Европу и другие страны. Это может косвенно помочь Украине.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что Украина обязательно получит помощь от Соединенных Штатов Там отлично осознают, почему нужно поддерживать ВСУ.
- В Белом доме ожидают, что военную помощь для Украины одобрят в январе 2024 года. Там идет работа по согласованию с республиканцами миграционного вопроса на границе с Мексикой, который тормозит помощь для Украины.