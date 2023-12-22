Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков, зауваживши, що Японія не передає напряму озброєння для України. Йдеться лише про гуманітарну допомогу. Але є нюанси.

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Як Японія може допомогти Україні

Як наголосив Катков, у випадку військової допомоги від Японії та тої ж Південної Кореї йде дещо нелогічний процес. Але добре, що він взагалі відбувається.

До прикладу, снаряди з Південної Кореї можуть йти на склади до США або Європи. А вже тоді європейські та американські виробники передають власні снаряди для ЗСУ. Такий самий процес може бути з ракетами до Patriot,

– сказав Катков.

Відомо, що в Японії виробляють ракети до ЗРК Patriot за ліцензією. Україна якраз має потребу у більшій кількості цих ракет.

Цілком можливо, що наші військові вже використали більше цих засобів, ніж інші країни за увесь час існування Patriot. Адже переважно на навчаннях запускають по 1 – 2 ракети в рік, щоб перевірити системи на практиці. Бо це досить дорого.

Є питання, де брати ракети до Patriot. Нове виробництво кінетичних перехоплювачів для ракет у США оцінили на рівні 500 одиниць на рік. Україна потребує більше Patriot – і отримує більше. От було нове постачання від Німеччини. Також є проєкт інтеграції ракет та пускових Patriot до неназваної української РЛС. Це може об'єктивно кратно збільшити кількість системного озброєння в ЗСУ. Тому є питання, де брати ракети. Японія може стати відповіддю,

– сказав Катков.

У будь-якому випадку, якщо цей процес піде далі, то, найімовірніше, Японія передаватиме ракети США або країнам Європи, а звідти вже йтиме постачання до України.

Військова допомога для України: коротко